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Для самых крепких чувств: Госдума разрешила влюблённым парам планировать свадьбу за год
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Для самых крепких чувств: Госдума разрешила влюблённым парам планировать свадьбу за год 

ngs.ru 19 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 26 июля, Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который разрешает влюблённым парам бронировать дату и время свадьбы за год до её проведения.
Согласно принятым поправкам в Семейный Кодекс и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», свадьба может быть назначена не раньше чем через месяц и не позже чем через год с момента подачи заявления в загс. При этом молодожёны сами вправе выбрать дату и время свадьбы, а при желании — изменить их, подав совместное заявление.
Если эти поправки одобрит Совет Федерации и подпишет президент России, то они вступят в силу 1 октября 2018 года.
Сейчас зарегистрировать брак можно также по истечении месяца после подачи заявления. Но при этом запланировать свадьбу на конкретную дату в Новосибирской области разрешается не раньше чем за полгода до её проведения.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодняшние нормы неудобны для пар и приводят к коррупции из-за того, что слишком многие хотят вступить в брак в знаменательные даты.
В прошлом году НГС писал о четырёх красивых и необычных свадьбах: расписавшись в новосибирском загсе, молодожёны поехали в фантастические места за границей ради запоминающейся церемонии. Невесты рассказали, как решились на авантюру, что в организации было самым сложным и почему свадьба в Европе — это не обязательно очень дорого.
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