«Жертва феминизма»: право мужчин на секс

«Когда ты даешь женщине право выбора, наступает момент, когда мир начинает рушиться». Это утверждение, обнаруженное на сайте Reddit, довольно точно характеризует точку зрения участников сообщества Incel. Эти мужчины претендуют на то, чтобы обладать правом на секс с женщинами, мнение которых при этом можно было бы совершенно не учитывать.

Некоторые мужчины при этом не ограничиваются лишь оскорбительными высказываниями в адрес женского пола. Так, в этом году уже случилось два теракта, направленных против женщин и повлекших за собой 12 человеческих жертв, которые, предположительно, были совершены активистами Incel.

Это сообщество объединяет мужчин, добровольно отказывающихся от секса или, по собственному мнению, занимающихся им слишком редко. Название Incel составлено из первых частей слов «вынужденно» (invountary) и «воздержанно» (celibate) и, предположительно, является собственным обозначением преимущественно гетеросексуальных мужчин, страдающих от этой «несправедливости». Этот вынужденные «обет воздержания» расстраивает их и приводит в бешенство. И эту злость они направляют на тех, кто, по их мнению, виноват в этой ситуации — на женщин. И их поэтому следует лишить права на выбор сексуальных партнеров, считают активисты Incel.

На сайте reddit, где пользователи публикуют тексты, ссылки на тексты, а также обмениваются мнениями по тем или иным вопросам, многочисленные мужчины ведут дискуссию на тему «вынужденного воздержания». На англоязычном канале под названием «Красная таблетка» (The Red Pill) зарегистрированы в настоящее время 278 тысяч так называемых «подписчиков», то есть людей, читающих наполненный ненавистью к женщинам контент. Там можно найти бесконечное множество женоненавистнических материалов, в которых говорится, к примеру, что женщины — такие существа, которым нельзя доверять, что женщины «эмоционально управляемы» и потому не могут принимать серьезные решения и т.д. Именно этими причинами «воздерживающиеся» объясняют отсутствие у них секса. И причины эти они видят не в себе, а в сексуальной свободе, которой пользуются женщины.

Потому что женщин в современном западном мире больше не распределяют, как своеобразный товар, а сами они занимаются сексом лишь с тему мужчинами, с которыми хотят. А поскольку женщины могут делать свой выбор лишь поверхностно и выбирают при этом только хорошо выглядящих мужчин, их следовало бы лишить права свободного выбора.

Враг — феминизм

Участники движения Incel считают себя пострадавшей стороной — жертвами феминизма. Потому что именно феминистки выступают за равноправие, а оно изначально неестественно, потому что ведет к тому, что некоторые мужчины теряют возможности для сексуальной активности. По мнению активистов, феминизм существует лишь для того, чтобы лишать мужчин права на секс с женщинами.

Ненависть участников Incel к женскому полу не знает границ. Так, они отрицают или принижают тяжесть сексуальных преступлений (например, изнасилований) и даже призывают совершать их. Они всячески оскорбляют женщин, называя их, например, «феминоидами» (по аналогии с «гуманоидами»), подразумевая, что они лишь выглядят похожими на людей.

В общем и целом, для этих мужчин речь идет о власти. Они считают, что в современном обществе, для которого все более свойственно равноправие полов, у них отбирают свое врожденное мужское право получать то, что они хотят. И в таком случае феминизм, конечно же, является их смертным врагом. Это выражается, в частности, в материалах, которые активисты Incel публикуют в интернете, в которых пропагандируется идея, что «женщины никоим образом не приспособлены к тому, чтобы руководить государством», что «предоставление женщинам права голоса было ошибкой» и т.д.

Предположительно, среди активистов есть террористы-смертники

Чтобы компенсировать утрату власти, некоторые активисты Incel в отчаянии хватаются за оружие. Так, в этом году это сообщество привлекло к себе внимание общественности, когда 24 апреля 25-летний мужчина в Торонто убил 10 человек. По информации полиции, незадолго до преступления он оставил на Фейсбуке некое сообщение, из которого можно сделать вывод, что он был связан с этим движением.

В 2014 году в Калифорнии 22-летний Элиот Роджер убил шесть человек, а затем покончил с собой. Накануне он записал видеоролик, на котором признался, что на протяжении нескольких лет получал от женщин «от ворот поворот» и поэтому хочет наказать их за это. А незадолго до этого он написал на форуме: «Однажды участники Incel осознают свою реальную силу и численность и уничтожат подавляющую нас феминистскую систему. Представь себе мир, в котором женщины тебя боятся».

После последнего такого теракта, совершенного 22 июля в Торонто, также пошли слухи, что преступник действовал из ненависти к женщинам. Впрочем, полиция отказалась официально подтвердить, что смертник действовал, руководствуясь именно такими мотивами.

Точные масштабы движения Incel и количество его участников пока остаются неизвестными. На других каналах сайта Reddit, а также на сайте incels.me продолжаются дискуссии по поводу отвержения мужчин женщинами. Есть аналогичные группы и на сайтах вроде YouTube, Твиттер и т.д., и настроения их участников становятся все более радикальными.