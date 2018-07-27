Джеймс Франко впервые вышел на красную дорожку со своей девушкой

Многие наверняка помнят, как прямо перед «Золотым глобусом» в начале этого года Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах — и, хотя скандал в итоге так ни к чему и не привел, на протяжении полугода после этого актер практически не появлялся на светских мероприятиях. На днях же Джеймс вышел на красную дорожку, и не один, а в сопровождении своей новой девушки — для пары это стало своеобразным «светским дебютом».

Поводом для выхода в свет стала официальная премьера постановки Straight White Men (бродвейский дебют Арми Хаммера).

Джеймс Франко и его девушка, Изабель Пакзад, начали встречаться еще в прошлом году, и влюбленных неоднократно фотографировали вместе на улицах Нью-Йорка абсолютно счастливыми и довольными друг другом — но лишь теперь актер решился вывести новую возлюбленную в свет.

попкорнnews