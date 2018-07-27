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Таня Терешина рассказала, как забеременела
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Таня Терешина рассказала, как забеременела 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Таня Терешина в сентябре должна выйти замуж за своего возлюбленного — бизнесмена по имени Олег. Пока певица не раскрывает подробностей грядущего торжества, но не скрывает, что ждет ребенка от своего жениха. Терешина даже рассказала подписчикам, каким образом произошло зачатие.
«Итак. Как все начиналось…Во-первых я и мой возлюбленный решили «попробовать» (и между прочим только один раз, но зато какой)). Просто между нами страсть была настолько сильной, что срочно потребовалось продолжение наших отношений и закрепление их» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала свои откровения Таня.
По словам Терешиной, первое время она даже не подозревала, что беременна, так как давно перестала вести женский календарь. И лишь после характерных ощущений внизу живота решила сделать тест на беременность, а о результатах сообщила своему возлюбленному.
«Ах, какое было у него лицо, когда я показала эти самые ярчайшие две полоски! Вот что надо было снимать в сторис)). Во время некоторой шоковой эйфорической паузы мы стояли молча и улыбались смотря друг на друга, а потом обнялись и я поняла, что я кого-то сделала очень счастливым».
Также Терешина отметила, что пол ребенка уже знает, но рассекречивать его не собирается.
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