Секс после родов: нерадостные откровения

Секс после родов: откровения, которые вас не порадуют

До родов, помнится, он точно был — вон, в кроватке рядом сопит живое доказательство. Но сейчас начались проблемы.

Антураж мешает

Задеваешь локтем какую-нибудь игрушку, и она противным голосом заявляет «поиграй со мной» или «покорми меня». Смех, как известно, убивает влечение на корню. Свечи, шелковые простыни? А как насчет пеленок и огрызков сушек? Не знаю, какой должен быть уровень влечения, чтобы это не заметить.

Глянцевые журналы хором советуют нам создать атмосферу, настраивающую на секс. Издания для родителей тактично молчат. Романтичная музыка? Разбудит чадо. Лепестки и аромапалочки? Да, на столике рядом с присыпкой и кремом от опрелостей! Но главный отвлекающий фактор — кроватка. Стоит в одной комнате — чувствуешь себя кандидатом на лишение родительских прав за аморалку, даже если ребенку пара месяцев и он спит непробудным сном. Стоит в соседней — постоянно прислушиваешься, не раздается ли плачь или веселый приветственный утренний визг.

Кстати, психологи утверждают: если ребенок постоянно просыпается в самый неподходящий момент, дело может быть в маме. Точнее, в ее нежелании заниматься сексом. Малыш ощущает тревогу и страх и поэтому начинает реветь.

Физиология подводит

Молоко! Пара прикосновений — и красивый (и главное единственный) пеньюар мокрый. Первый раз после родов — это самый настоящий первый раз. Больно, страшно и никакого удовольствия. Сухость — и этим все сказано. Без смазки секс превращается в БДСМ — хочешь того или нет.

Коварная природа думает, что либидо — это для продолжения рода. А остальное так, баловство. Поэтому после рождения ребенка гормональный фон меняется самым коварным образом.

Закрыть глаза и думать об Англии, право слово. Да, на самом деле королева Виктория такого не говорила, а вот мы — можем. Прибавьте к этому тотальный недосып, и секс начинает казаться просто бессмысленной тратой времени. Кормление — еще минус балл, поскольку тот самый пролактин, который способствует выработке молока, снижает половое влечение. Мамы тоддлеров страдают еще и от другой проблемы — тактильной перенасыщенности, в просторечии — «затроганности». Это когда двухлетка висит на тебе круглые сутки, хватает за лицо, за волосы, прижимается во сне, виснет на ноге во время готовки… И к вечеру от любых прикосновений, в том числе и мужа, начинает дергаться глаз. Не трогайте меня!

Сексологи советуют не опускать рук — если совсем закрыть для себя тему секса, к ней можно и не вернуться. Даже если бабочки в животе спят, начните — с поцелуев, ласк, разговоров. А аппетит появится во время еды. Если вы не сходите с ума от страсти — ничего страшного, просто «приятно» и «сближает» уже результат.

Внешний вид — причина комплексов

"Я стесняюсь раздеваться при свете. Растяжки, целлюлит, отвисшая (будем называть вещи своими именами) грудь — плата за материнство. Муж говорит, что я нравлюсь ему любой. А вот я себе — нет. В декрете перестала ощущать себя привлекательной: все вещи по принципу «удобно гулять», на голове хвост, ногти — подстричь и подпилить. Да даже и не в этом дело: просто не чувствую себя женщиной. Мамочка, как говорят педиатры, или мамаша".

Тут хотелось бы написать, что надо «просто полюбить себя», купить новое платье и сделать прическу. Все эти советы легко даются, но трудно выполняются.

Признание себя, открытие своей сексуальности заново — работа, которую надо проделать вместе с любимым человеком. И да, не стоит настраиваться на быстрый результат — у каждого своя скорость.

Но рано или поздно вы посмотрите на себя в зеркало — и увидите там привлекательную женщину, которая лукаво подмигивает отцу своих детей.