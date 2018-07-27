Мужчины чаще прощают измену

Очередное исследование провел сайт Эшли Мэдисон, который предназначен для людей в браке, ищущих интригу на стороне. Организаторы опросили 3000 пользователей и выяснили, что больше половины из них, и мужчины, и женщины, готовы простить измену партнеру. Однако, как выяснилось, мужчины согласны на это чаще.

59% мужчин и 51% женщин готовы простить измену партнеру.

Главной причиной мужчины называют наличие детей. Им кажется, что легче простить партнершу и остаться в отношениях, чем заставить собственных детей пройти через расставание родителей.

Второе основание, по которому мужчины готовы простить измену, заключается в том, что они все еще любят свою жену.

И третье — финансовые вопросы, которые в случае расставания придется разрешать.

Интересно, что у женщин на первом месте оказались именно финансовые вопросы и трудности, а дети и любовь к партнеру — на втором и третьем соответственно.

Почему мужчины готовы простить измену

1. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети проходили через расставание родителей — 28%,

2. Я все еще люблю жену — 27%,

3. Финансовые вопросы — 23%,

4. Я могу простить измену — 22%.

Почему женщины готовы простить измену

1. Финансовые вопросы — 30%,

2. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети проходили через расставание родителей — 26%,

3. Я все еще люблю жену — 25%,

4. Я могу простить измену — 19%.

"Обычно никто не хочет развода, а с тех пор как границы моногамии стали стираться, очень легко поддаться искушению и завести интригу на стороне. При этом обычно никто не хочет развода", — говорит PR-директор ресурса.