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Любовник непонятного пола угодил под суд из-за недовольства сразу двух женщин
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Любовник непонятного пола угодил под суд из-за недовольства сразу двух женщин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Шотландии Карлос Делакруз (Carlos Delacruz) угодил под суд за то, что в течение многих лет скрывал сразу от двух девушек отсутствие полового органа. Об этом сообщает news.com.au.
35-летний Делакруз, представляющийся мужчиной, годами не появлялся перед двумя партнершами голым, а также вступал в сексуальную связь исключительно в темноте.
Две девушки, пожелавшие остаться анонимными, обратились в Шерифский суд Эдинбурга, когда обнаружили, что у их партнера нет пениса. Делакруз в ходе судебных разбирательств признал, что использовал для секса с женщинами «неизвестный объект» без их согласия.
Подсудимый состоял с женщинами в отношениях в разное время. С первой женщиной первый контакт случился в мае 2013 года. Она призналась, что позволяла мужчине не снимать футболку, поскольку тот был якобы очень застенчив. Секс доставлял женщине дискомфорт, и ей не разрешалось притрагиваться к кожи партнера: были допустимы только прикосновения через одежду.
Вторая женщина начала отношения с Делакрузом в январе 2016 года, и спустя два месяца они уже жили вместе. Она также испытывала «резкую боль от проникновения», и спустя девять месяцев они расстались.
К тому моменту первая партнерша уже сообщила полиции о том, что Делакруз ее обманывал. Чрезе месяц после расставания о секрете мужчины узнала и вторая женщина.
В судебных документах содержится медицинское заключение, в котором значится, что у обвиняемого нет пениса. О гендерной принадлежности Делакруза информации нет. Его обвиняют в изнасиловании.
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