Звезда «Счастливы вместе» нашла любовь, но не хочет замуж

Когда в 2010 году актриса и ее муж бизнесмен Николай Борисов подали на развод, поклонники звезды опечалились. У пары ведь двое детей-погодков — дочка Маша (10 лет) и сын Ваня (11 лет). Неужели у них не получится сохранить отношения? К сожалению, супруги все-таки расстались. С тех пор личная жизнь Бочкаревой стала тайной.

Однако несколько лет назад актриса в интервью Wday.ru призналась, что волноваться за нее не стоит.

«В личном плане у меня все хорошо. Мое сердце наполнено любовью. А если вы говорите о семье и браке, то в следующем году я не планирую выходить замуж. Пока, скажу честно, для меня тема замужества очень острая», — поделилась Наталья.

В последнее время подписчики звезды заметили, что она буквально расцвела, ну точно влюблена! И они оказались правы.

Своего избранника Бочкарева не афиширует, но подтвердила, что мужчина у нее есть. Более того, они живут вместе и любимый щедр на подарки, безо всякого повода вручает артистке ювелирные изделия.

Наталья Бочкарева с детьми Ваней и Машей

«Выходить замуж точно не планирую. Я вообще считаю, что предугадывать такие вещи невозможно, должен настать тот самый момент, когда все случится само собой. За свою жизнь я уже слишком много планов строила, и ни к чему хорошему это не привело. Сейчас я полностью доверилась судьбе и обстоятельствам. И пока меня все утраивает. Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно неактуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда», — рассказала звезда.

Разоткровенничалась Наталья накануне своего дня рождения, 25 июля артистке исполнилось 38 лет. Праздник она встретила в родном городе.

«У меня сегодня самый лучший день рождения! Я в родном Нижнем Новгороде, с любимыми людьми, гуляю по улицам и излучаю счастье! Что может быть лучше? А лучше уже и не надо!» — поделилась Наталья.

Кстати, дети Бочкаревой приняли ее нового мужчину, сообщает «СтарХит» . Так что теперь, все действительно счастливы вместе.

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