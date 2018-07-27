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Звезда «Счастливы вместе» нашла любовь, но не хочет замуж
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Звезда «Счастливы вместе» нашла любовь, но не хочет замуж 

WDay.ru 55 минут назад
Фото: WDay.ru
Наталья Бочкарева призналась, что больше не одинока.
Когда в 2010 году актриса и ее муж бизнесмен Николай Борисов подали на развод, поклонники звезды опечалились. У пары ведь двое детей-погодков — дочка Маша (10 лет) и сын Ваня (11 лет). Неужели у них не получится сохранить отношения? К сожалению, супруги все-таки расстались. С тех пор личная жизнь Бочкаревой стала тайной.
Однако несколько лет назад актриса в интервью Wday.ru призналась, что волноваться за нее не стоит.
«В личном плане у меня все хорошо. Мое сердце наполнено любовью. А если вы говорите о семье и браке, то в следующем году я не планирую выходить замуж. Пока, скажу честно, для меня тема замужества очень острая», — поделилась Наталья.
В последнее время подписчики звезды заметили, что она буквально расцвела, ну точно влюблена! И они оказались правы.
Своего избранника Бочкарева не афиширует, но подтвердила, что мужчина у нее есть. Более того, они живут вместе и любимый щедр на подарки, безо всякого повода вручает артистке ювелирные изделия.
Наталья Бочкарева с детьми Ваней и Машей
«Выходить замуж точно не планирую. Я вообще считаю, что предугадывать такие вещи невозможно, должен настать тот самый момент, когда все случится само собой. За свою жизнь я уже слишком много планов строила, и ни к чему хорошему это не привело. Сейчас я полностью доверилась судьбе и обстоятельствам. И пока меня все утраивает. Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно неактуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда», — рассказала звезда.
Разоткровенничалась Наталья накануне своего дня рождения, 25 июля артистке исполнилось 38 лет. Праздник она встретила в родном городе.
«У меня сегодня самый лучший день рождения! Я в родном Нижнем Новгороде, с любимыми людьми, гуляю по улицам и излучаю счастье! Что может быть лучше? А лучше уже и не надо!» — поделилась Наталья.
Кстати, дети Бочкаревой приняли ее нового мужчину, сообщает «СтарХит». Так что теперь, все действительно счастливы вместе.
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