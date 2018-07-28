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В Подмосковье священник убил свою жену из-за её желания развестись
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В Подмосковье священник убил свою жену из-за её желания развестись 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Жестокое убийство произошло в Подмосковье. Священнослужитель Николо-Угрешского монастыря убил супругу после ее заявления о разводе.
Как сообщает ВладТайм, ранее мужчина стал упрекать свою избранницу из-за её удручающего внешнего вида. Вскоре женщине надоели постоянные упрёки со стороны священника и она предложила ему развестись. Из-за того, что священнослужителям категорически запрещено участвовать в процедуре развенчания, мужчина остро отреагировал на это предложение.
Он вывез жену в лес, после чего нанёс ей множественные удары ножом. Священнослужителя вскоре задержала полиция.
Ранее «СП» писала, что в столице задержан 23-летний молодой человек, подозреваемый в нескольких покушениях на изнасилование.
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