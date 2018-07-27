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38-летняя Наталья Бочкарева и ее возлюбленный начали жить вместе, но жениться не собираются
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38-летняя Наталья Бочкарева и ее возлюбленный начали жить вместе, но жениться не собираются 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева призналась в новом интервью, что недавно съехалась с бойфрендом, имя которого до сих пор не называет.
После непростого развода с супругом-адвокатом Николаем Борисовым Наталья Бочкарева решила тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако актриса откровенно рассказала, что ее сердце давно занято, и недавно она даже съехалась с возлюбленным.
«Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда», — призналась Наталья журналу StarHit.
При этом Бочкарева не называет ни имени, ни рода деятельности новоиспеченного гражданского супруга. Напомним, знаменитость воспитывает 11-летнего сына Ивана и 10-летнюю дочь Марию от бывшего мужа.
Фото и видео: Instagram
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