Ещё
Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок 

Управа района Коньково 24 июля 2018
Фото: Управа района Коньково
Самым популярным днем у молодоженов в августе станет 18 августа. Символическая дата 18.08.2018 выпадает на субботу. Более тысячи московских пар свяжут себя узами брака в день трех восьмерок. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
«Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. Магия цифры 8, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью. Часто именно положительный настрой жениха и невесты приводит к желаемому результату», — рассказала Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы, добавив, что магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает.
Она отметила, что около трети браков, заключенных 7 июля 2007 года, уже распалось. Такая же доля разводов приходится на пары, которые поженились 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го.
Управа района Коньково: последние новости
В подъездах домов нашего района появятся контейнеры для сбора батареек В столичных библиотеках рассказали, какие книги брали москвичи в прошлом месяце В школе ведется набор в кружки и секции
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самую красивую девочку нашли в Нигерии7
«Как бабушка на пляже»: Шэрон Стоун устала3
Как живут брошенные жены знаменитостей
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой6
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение