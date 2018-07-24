Более тысячи московских пар сыграют свадьбу в день трех восьмерок

Самым популярным днем у молодоженов в августе станет 18 августа. Символическая дата 18.08.2018 выпадает на субботу. Более тысячи московских пар свяжут себя узами брака в день трех восьмерок. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

«Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. Магия цифры 8, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью. Часто именно положительный настрой жениха и невесты приводит к желаемому результату», — рассказала Ирина Муравьева , начальник Управления ЗАГС Москвы, добавив, что магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает.

Она отметила, что около трети браков, заключенных 7 июля 2007 года, уже распалось. Такая же доля разводов приходится на пары, которые поженились 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го.