Разведенные и знаменитые: женщины, ставшие успешными после ухода мужа 

Многие детские сказки имеют счастливый конец: «И жили они долго и счастливо». Но так бывает только в сказках. Действительность же намного суровее. В детских книгах, как и в школе, не учат тому, что семейная жизнь — это трудоемкая работа без выходных, отпусков и праздников. И как бы ты хорошо ее ни выполнял, иногда вторая сторона больше не заинтересована в «дальнейшем сотрудничестве». Услышать фразу: «Я с тобой развожусь», так же, как и подать на развод из-за постоянного унижения, ссор и неуважения, для многих женщин становится самым сложным этапом в жизни. Особенно если уже есть дети, не очень высокооплачиваемая работа, а может быть, и отсутствие трудового стажа и даже образования из-за полной приверженности семье.
Можно много говорить о том, что в ситуации всегда виноваты двое, однако, немые укоры и советы друзей и родственников вряд ли могут спасти от депрессии, а вот сила воли, желание жить счастливой жизнью и правильная мотивация могут открыть в женщине резерв сил, о которых она ранее даже не догадывалась. «МИР 24» вспомнил звездных женщин, которые прошли болезненный развод, но смогли стать более счастливыми и успешными, чем были в браке.
3 августа в 17.10 на телеканале «МИР» стартует мини-сериал «Путь к себе». Главная героиня Рада счастлива и совсем скоро должна выйти замуж за своего любимого человека. Однако внезапно жених Валерий оставляет беременную девушку прямо накануне похода в ЗАГС. Дело в том, что мать Валеры смогла убедить сына в том, что его невеста — настоящая колдунья, которая его приворожила. Валерий делает спешно предложение другой девушке, женится, а Рада остается одна с ребенком на руках без средств к существованию.
Фото: Zuma / TASS / Isabelle Vautier
Звезда «Карточного домика» Робин Райт прожила 14 лет в браке со знаменитым актером Шоном Пеном. Сказать, что Робин стала первой женщиной, пострадавшей от этих отношений, определенно нельзя. Пен был в браке с Мадонной и встречался с Шарлиз Терон, обе женщины жаловались на тиранские выходки мужа. Однако в отличие от Робин, они продолжали плодотворно заниматься своей карьерой, а вот Робин Райт ушла в тень своего бывшего мужа.
До замужества актриса прославилась, сыграв одну из главных ролей — Келли Кэпвелл — в «Санта Барбаре». Интересно, что актерского образования у девушки на тот момент не было, она работала моделью и занималась танцами. Несмотря на это, очень часто Райт играла с первого дубля и без репетиций, и удостоилась трех номинаций «Эмми». После сериала актриса сыграла в «Форрест Гампе» и фильме «Принцесса-невеста».
Говорят, Шон Пен известный своим не простым и агрессивным характером, категорически запрещал Райт работать, потому что не терпел даже малейшей конкуренции. Жена и мать стали для актрисы главными друзьями на тот момент. Но даже несмотря на это, гармонии в отношениях супругов так и не произошло. За время брака актеры трижды подавали на развод, но каждый раз сохраняли семью ради своих детей. У Шона были всевозможные интрижки, громкие вечеринки, а Райт приходилось терпеливо ждать мужа дома. В результате в 2009 году актриса не выдержала и подала на развод окончательно и бесповоротно. По словам Райт, в их отношениях постоянно была драма, для которой она стала слишком стара. После развода Пен нередко язвительно высказывался о бывшей супруге, однако, несмотря на это, как и на огромный перерыв в карьере, Райт снова удалось покорить Голливуд, сыграв одну из главных ролей в сериале «Карточный домик». А в шестом сезоне, после увольнения Кевина Спейси, ее героиня стала ведущим персонажем. Райт удалось добиться такого же гонорара, какой получил ее «сериальный муж».
Как не пустить жизнь под откос?
Звезды расскажут
В личной жизни у Райт тоже все хорошо. Сначала она встречалась с актером Беном Фостером, который младше актрисы на 14 лет. А сейчас, по слухам, тайно обручилась с менеджером по связям с VIP-клиентами французского дома моды Yves Saint Laurent, Климентом Жиро, который и вовсе младше актрисы на 20 лет. По крайней мере, парочку часто видят целующимися и обнимающимися на разных курортах и светских мероприятиях. Стоит добавить, что, несмотря на то, что карьерой в браке с Пеном актриса не занималась, о финансовом состоянии она все же позаботилась, купив две маленькие нефтяные вышки в Техасе.
О певческой карьере Ольги Бузовой можно думать и говорить все что угодно. Но факт остается фактом, развод с футболистом Дмитрием Тарасовым дал телеведущей стимул покорить музыкальный Олимп российского шоу-бизнеса. Бывший муж изменил Ольге с моделью Анастасией Костенко, которая на момент развода супругов уже ждала ребенка от Тарасова.
Первые месяцы Ольга сокрушалась о несправедливости судьбы и непорядочности бывшего после четырех лет брака. Но когда все слезы были выплаканы, телеведущая первым делом пошла к парикмахеру и из длинноволосой блондинки превратилась в короткостриженную брюнетку. Первая сольная песня «Под звуки поцелуев» за два дня возглавила российский iTunes. Кажется, все домохозяйки и школьницы плакали вместе с Ольгой и хотели отомстить «подлому» экс-супругу. А дальше последовал хит за хитом, буквально за несколько месяцев карьеры Ольга стала самой высокооплачиваемой певицей в России.
На критику коллег из шоу-бизнеса она не обращает внимания. Бузова дает сольные концерты, снимает клипы, уже успела выпустить сольный альбом, на подходе — второй. Кроме этого, у нее есть своя линия одежды и парфюмерии и даже собственный ресторан в центре Москвы. А один рекламный пост в соцсетях звезды теперь стоит, по меньшей мере, полмиллиона рублей.
Фото: TASS / Сергей Бобылев
В 2001 году Яна Рудковская вышла замуж за миллиардера Виктора Батурина. Сказать, что у девушки ничего не было на момент брака, нельзя. Она успешно вела сеть салонов красоты и магазины по продаже элитной одежды на юге России. Но выйдя замуж за Батурина, Рудковская окунулась совсем в другую жизнь, и увидела другие деньги.
В 2005 году за несколько лет до развода с Батуриным, Рудковская начала продюссировать певца Диму Билана. В какой-то степени именно он стал камнем раздора в отношениях супругов. Батурину категорически не нравился стиль работы Рудковской с Биланом, а именно ориентация на западный рынок. Конфликт перерос в бурные ссоры, сменявшие друг друга, и миллиардер поставил жене жесткое условие — бизнес или семья. По словам Рудковской, муж не раз указывал ей «место на кухне». Однако Рудковская не захотела бросить самореализацию и развелась с влиятельным супругом. С того самого дня в жизни экс-жены начался настоящий ад. Батурин хотел не только оставить Рудковскую без денег, но и без детей. Он не разрешал женщине с ними видеться, увозил за границу и угрожал. Рудковской пришлось пройти не менее 200 судов, чтобы отсудить детей у Батурина.
Однако несмотря на тяжелые обстоятельства в личной жизни, Рудковская много работала, в-первую очередь, с Димой Биланом. В 2008 году Билан стал первым и единственным российским артистом, выигравшим музыкальный конкурс Евровидение. Вслед за ним последовали награды на других международных музыкальных премиях, Рудковская зарабатывала миллионы долларов. А всего через год после развода женщина обрела и личное счастье с многократным олимпийским чемпионом и звездой фигурного катания — Евгением Плющенко, который младше ее самой, кстати, на восемь лет.
Фото: wikimedia.org / Эрик Чарльтон
Женщина прославилась на весь мир, когда издала свою книгу «Есть, молиться, любить: Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии и Индонезии в поисках ВСЕГО» в 2006 году. А потом еще раз, когда в широкий прокат вышла экранизация бестселлера с Джулией Робертс в главной роли.
Элизабет Гилберт работала журналистской и была замужем за бизнесменом Майколом Купером. Однако через восемь лет брака союз распался. Гилберт тяжело переживала развод, у нее была депрессия, сопровождающаяся мыслями о суициде. В последние минуты Гилберт все-таки собрала волю в кулак и отправилась путешествовать. Журналистка посетила Индию, Италию и Бали, где нашла свою новую любовь. По возвращению домой, она написала мемуары «Есть. Молиться. Любить», которые помогли миллионам женщин, пережившим развод, вдохновиться примером Гилберт.
Фото: DPA / TASS
Тина Тернер прожила со своим мужем Айк Тернером 14 лет. Вместе они создали музыкальную группу Ike&Tina Turner Revue, которая была особенно популярна в первые годы своего существования. Но через несколько лет популярность пошла на спад. Говорят, всеми делами управлял Айк, а его манера вести бизнес была очень жесткой и деспотичной. Так же, как и поведение в браке. Говоря откровенно, Айк был просто тираном. Кроме того, он все чаще употреблял наркотики и бил Тину.
В 1976 году после одного из скандалов перед концертом Тернер сбежала от своего мужа с 36 центами в кармане. Через шесть лет в свет вышел ее сингл What’s Love Got to Do With It?, который вмиг стал мега-популярным, а еще через несколько месяцев появился альбом Private Dancer, ставший самым продаваемым за всю карьеру звезды.
Экспертное мнение
Почему для одних женщин развод становится депрессивным событием, а другим наоборот помогает раскрыться и стать успешными? Психологи объясняют это поведением во время брака. Если женщина полностью растворилась в муже, то депрессий не избежать. А вот если сохраняла собственные интересы и заботилась о «подушке безопасности», то развод ее не сломает.
«Важен личностный статус на момент развода. Если женщина в течение семейной жизни растворяется, как личность в личности своего мужа, то его уход приводит к потере этого фундамента, ориентиров, смыслов жизни. И чаще всего, когда муж уходит, такие женщины не знают ради чего жить дальше. Вторая причина — это сохранение понимания личной самоценности. Формирование своей жизни с более самодостаточной позицией. А так же создание подушек безопасности: финансовой и коммуникативной (чтобы уход мужа не приводил к сокращению круга общения). И вообще, когда жена остаётся интересной самой себе, увлечена чем-то ещё, кроме личности своего мужа, то она и ему остается интересна. Собственным примером она показывает мужу и окружающем, как к ней надо относиться», — рассказал в интервью корреспонденту «МИР 24» психолог Михаил Хорс.
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