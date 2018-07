Разведенные и знаменитые: женщины, ставшие успешными после ухода мужа

Многие детские сказки имеют счастливый конец: «И жили они долго и счастливо». Но так бывает только в сказках. Действительность же намного суровее. В детских книгах, как и в школе, не учат тому, что семейная жизнь — это трудоемкая работа без выходных, отпусков и праздников. И как бы ты хорошо ее ни выполнял, иногда вторая сторона больше не заинтересована в «дальнейшем сотрудничестве». Услышать фразу: «Я с тобой развожусь», так же, как и подать на развод из-за постоянного унижения, ссор и неуважения, для многих женщин становится самым сложным этапом в жизни. Особенно если уже есть дети, не очень высокооплачиваемая работа, а может быть, и отсутствие трудового стажа и даже образования из-за полной приверженности семье.

Можно много говорить о том, что в ситуации всегда виноваты двое, однако, немые укоры и советы друзей и родственников вряд ли могут спасти от депрессии, а вот сила воли, желание жить счастливой жизнью и правильная мотивация могут открыть в женщине резерв сил, о которых она ранее даже не догадывалась. «МИР 24» вспомнил звездных женщин, которые прошли болезненный развод, но смогли стать более счастливыми и успешными, чем были в браке.

Фото: Zuma / TASS / Isabelle Vautier

Звезда «Карточного домика» Робин Райт прожила 14 лет в браке со знаменитым актером Шоном Пеном. Сказать, что Робин стала первой женщиной, пострадавшей от этих отношений, определенно нельзя. Пен был в браке с Мадонной и встречался с Шарлиз Терон , обе женщины жаловались на тиранские выходки мужа. Однако в отличие от Робин, они продолжали плодотворно заниматься своей карьерой, а вот Робин Райт ушла в тень своего бывшего мужа.

До замужества актриса прославилась, сыграв одну из главных ролей — Келли Кэпвелл — в «Санта Барбаре». Интересно, что актерского образования у девушки на тот момент не было, она работала моделью и занималась танцами. Несмотря на это, очень часто Райт играла с первого дубля и без репетиций, и удостоилась трех номинаций «Эмми». После сериала актриса сыграла в «Форрест Гампе» и фильме «Принцесса-невеста».

Говорят, Шон Пен известный своим не простым и агрессивным характером, категорически запрещал Райт работать, потому что не терпел даже малейшей конкуренции. Жена и мать стали для актрисы главными друзьями на тот момент. Но даже несмотря на это, гармонии в отношениях супругов так и не произошло. За время брака актеры трижды подавали на развод, но каждый раз сохраняли семью ради своих детей. У Шона были всевозможные интрижки, громкие вечеринки, а Райт приходилось терпеливо ждать мужа дома. В результате в 2009 году актриса не выдержала и подала на развод окончательно и бесповоротно. По словам Райт, в их отношениях постоянно была драма, для которой она стала слишком стара. После развода Пен нередко язвительно высказывался о бывшей супруге, однако, несмотря на это, как и на огромный перерыв в карьере, Райт снова удалось покорить Голливуд, сыграв одну из главных ролей в сериале «Карточный домик». А в шестом сезоне, после увольнения Кевина Спейси , ее героиня стала ведущим персонажем. Райт удалось добиться такого же гонорара, какой получил ее «сериальный муж».

В личной жизни у Райт тоже все хорошо. Сначала она встречалась с актером Беном Фостером , который младше актрисы на 14 лет. А сейчас, по слухам, тайно обручилась с менеджером по связям с VIP-клиентами французского дома моды Yves Saint Laurent, Климентом Жиро, который и вовсе младше актрисы на 20 лет. По крайней мере, парочку часто видят целующимися и обнимающимися на разных курортах и светских мероприятиях. Стоит добавить, что, несмотря на то, что карьерой в браке с Пеном актриса не занималась, о финансовом состоянии она все же позаботилась, купив две маленькие нефтяные вышки в Техасе.

О певческой карьере Ольги Бузовой можно думать и говорить все что угодно. Но факт остается фактом, развод с футболистом Дмитрием Тарасовым дал телеведущей стимул покорить музыкальный Олимп российского шоу-бизнеса. Бывший муж изменил Ольге с моделью Анастасией Костенко , которая на момент развода супругов уже ждала ребенка от Тарасова.

Первые месяцы Ольга сокрушалась о несправедливости судьбы и непорядочности бывшего после четырех лет брака. Но когда все слезы были выплаканы, телеведущая первым делом пошла к парикмахеру и из длинноволосой блондинки превратилась в короткостриженную брюнетку. Первая сольная песня «Под звуки поцелуев» за два дня возглавила российский iTunes. Кажется, все домохозяйки и школьницы плакали вместе с Ольгой и хотели отомстить «подлому» экс-супругу. А дальше последовал хит за хитом, буквально за несколько месяцев карьеры Ольга стала самой высокооплачиваемой певицей в России.

На критику коллег из шоу-бизнеса она не обращает внимания. Бузова дает сольные концерты, снимает клипы, уже успела выпустить сольный альбом, на подходе — второй. Кроме этого, у нее есть своя линия одежды и парфюмерии и даже собственный ресторан в центре Москвы. А один рекламный пост в соцсетях звезды теперь стоит, по меньшей мере, полмиллиона рублей.

В 2001 году Яна Рудковская вышла замуж за миллиардера Виктора Батурина . Сказать, что у девушки ничего не было на момент брака, нельзя. Она успешно вела сеть салонов красоты и магазины по продаже элитной одежды на юге России. Но выйдя замуж за Батурина, Рудковская окунулась совсем в другую жизнь, и увидела другие деньги.

В 2005 году за несколько лет до развода с Батуриным, Рудковская начала продюссировать певца Диму Билана . В какой-то степени именно он стал камнем раздора в отношениях супругов. Батурину категорически не нравился стиль работы Рудковской с Биланом, а именно ориентация на западный рынок. Конфликт перерос в бурные ссоры, сменявшие друг друга, и миллиардер поставил жене жесткое условие — бизнес или семья. По словам Рудковской, муж не раз указывал ей «место на кухне». Однако Рудковская не захотела бросить самореализацию и развелась с влиятельным супругом. С того самого дня в жизни экс-жены начался настоящий ад. Батурин хотел не только оставить Рудковскую без денег, но и без детей. Он не разрешал женщине с ними видеться, увозил за границу и угрожал. Рудковской пришлось пройти не менее 200 судов, чтобы отсудить детей у Батурина.

Однако несмотря на тяжелые обстоятельства в личной жизни, Рудковская много работала, в-первую очередь, с Димой Биланом. В 2008 году Билан стал первым и единственным российским артистом, выигравшим музыкальный конкурс Евровидение. Вслед за ним последовали награды на других международных музыкальных премиях, Рудковская зарабатывала миллионы долларов. А всего через год после развода женщина обрела и личное счастье с многократным олимпийским чемпионом и звездой фигурного катания — Евгением Плющенко , который младше ее самой, кстати, на восемь лет.

Фото: wikimedia.org / Эрик Чарльтон

Женщина прославилась на весь мир, когда издала свою книгу «Есть, молиться, любить: Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии и Индонезии в поисках ВСЕГО» в 2006 году. А потом еще раз, когда в широкий прокат вышла экранизация бестселлера с Джулией Робертс в главной роли.

Элизабет Гилберт работала журналистской и была замужем за бизнесменом Майколом Купером. Однако через восемь лет брака союз распался. Гилберт тяжело переживала развод, у нее была депрессия, сопровождающаяся мыслями о суициде. В последние минуты Гилберт все-таки собрала волю в кулак и отправилась путешествовать. Журналистка посетила Индию, Италию и Бали, где нашла свою новую любовь. По возвращению домой, она написала мемуары «Есть. Молиться. Любить», которые помогли миллионам женщин, пережившим развод, вдохновиться примером Гилберт.

Тина Тернер прожила со своим мужем Айк Тернером 14 лет. Вместе они создали музыкальную группу Ike&Tina Turner Revue, которая была особенно популярна в первые годы своего существования. Но через несколько лет популярность пошла на спад. Говорят, всеми делами управлял Айк, а его манера вести бизнес была очень жесткой и деспотичной. Так же, как и поведение в браке. Говоря откровенно, Айк был просто тираном. Кроме того, он все чаще употреблял наркотики и бил Тину.

В 1976 году после одного из скандалов перед концертом Тернер сбежала от своего мужа с 36 центами в кармане. Через шесть лет в свет вышел ее сингл What’s Love Got to Do With It?, который вмиг стал мега-популярным, а еще через несколько месяцев появился альбом Private Dancer, ставший самым продаваемым за всю карьеру звезды.

Экспертное мнение

Почему для одних женщин развод становится депрессивным событием, а другим наоборот помогает раскрыться и стать успешными? Психологи объясняют это поведением во время брака. Если женщина полностью растворилась в муже, то депрессий не избежать. А вот если сохраняла собственные интересы и заботилась о «подушке безопасности», то развод ее не сломает.

«Важен личностный статус на момент развода. Если женщина в течение семейной жизни растворяется, как личность в личности своего мужа, то его уход приводит к потере этого фундамента, ориентиров, смыслов жизни. И чаще всего, когда муж уходит, такие женщины не знают ради чего жить дальше. Вторая причина — это сохранение понимания личной самоценности. Формирование своей жизни с более самодостаточной позицией. А так же создание подушек безопасности: финансовой и коммуникативной (чтобы уход мужа не приводил к сокращению круга общения). И вообще, когда жена остаётся интересной самой себе, увлечена чем-то ещё, кроме личности своего мужа, то она и ему остается интересна. Собственным примером она показывает мужу и окружающем, как к ней надо относиться», — рассказал в интервью корреспонденту «МИР 24» психолог Михаил Хорс

