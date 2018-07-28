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Алена Краснова нежно поздравила Никиту Преснякова с годовщиной брака
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Алена Краснова нежно поздравила Никиту Преснякова с годовщиной брака 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
Модель опубликовала в Instagram несколько романтичных кадров с супругом.
Ровно год назад звездная Москва гуляла на свадьбе старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова. После громкого торжества молодые супруги практически пропали с радаров светской хроники, лишь в СМИ периодически появлялись сообщения о возможной беременности избранницы Никиты — 21-летней Алены Красновой.
В честь годовщины со дня бракосочетания блондинка опубликовала несколько трогательных кадров с супругом: «Как же быстро пролетел этот год..год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом ✨ Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала ❤️».
Напомним, об отношениях Никиты Преснякова и Алены Красновой стало известно в 2014 году. Пара познакомилась в одном из подмосковных дачных поселков.
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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