Алена Краснова нежно поздравила Никиту Преснякова с годовщиной брака

Модель опубликовала в Instagram несколько романтичных кадров с супругом.

Ровно год назад звездная Москва гуляла на свадьбе старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова . После громкого торжества молодые супруги практически пропали с радаров светской хроники, лишь в СМИ периодически появлялись сообщения о возможной беременности избранницы Никиты — 21-летней Алены Красновой

В честь годовщины со дня бракосочетания блондинка опубликовала несколько трогательных кадров с супругом: «Как же быстро пролетел этот год..год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом ✨ Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала ❤️».

Напомним, об отношениях Никиты Преснякова и Алены Красновой стало известно в 2014 году. Пара познакомилась в одном из подмосковных дачных поселков.

Фото: instagram