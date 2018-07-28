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Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной
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Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков год назад женился на своей давней возлюбленной Алене. Девушка напомнила мужу о годовщине через соцсети.
"Как же быстро пролетел этот год..год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред)" — написала Алена на своей странице в Instagram.
"Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала. P. S. Больше всем спасибо за поздравления, нам очень приятно", — отметила возлюбленная Преснякова.
К посту молодая жена прикрепила фотографию. На снимке Алена и Никита нежно обнимаются на фоне красивого пейзажа. Однако поклонников пары смутила одна деталь — девушка отметила в самом конце поздравления изготовителей своей одежды и аксессуаров.
Народ поднял жену Преснякова насмех. По словам подписчиков Алены, более нелепое место для рекламы просто нельзя было придумать. «Повезло даме -сидеть дома и зарабатывать на рекламе», «Алена, вы сейчас мужа с годовщиной поздравили или тупо рекламный пост разместили?! Это ж надо так не уважать свою вторую половинку», — написали в комментариях хейтеры.
Между тем большинство поклонников пары не обратили внимание на странную деталь в поздравлении и пожелали молодой семье счастья: «Вы такие красивые», «Красивейшая пара…мы любим вас…рожайте деток…таких же чудесных и красивых людей как вы», «Любви и взаимопонимания!Такие хорошенькие».
Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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