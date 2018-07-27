Дарья Шипачева: «А бы ли у меня вообще хороший секс?»

Полгода назад интернет взорвала колонка о том, что для мужчины плохой секс — это когда скучно, а для женщины — когда больно. Дарья Шипачева решила разобраться — а что же тогда такое хороший секс и, главное, случался ли он с ней.

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Исследования, которые приводила авторка колонки про плохой секс, удручают: женщины считают, что секс был хорошим, если хотя бы не было больно. Мужчины — если они, как минимум, получили оргазм (но лучше, чтобы партнерша была «горячая штучка», не «бревно» и выделывала в постели акробатические этюды во имя его ублажения).

Я задумалась — что же значит для меня словосочетание «хороший секс»? Принимать вариант про отсутствие боли как точку отсчета я отказываюсь, ведь это ПРИСУТСТВИЕ боли должно стать НЕ нормой и поводом тут же прекратить секс. Но и мужская версия «хорошего секса» мне, мягко говоря, не подходит.

Так какой же ты, источник неземного наслаждения?

В поисках священного Грааля

Так уж вышло, что в последние месяцы моя сексуальная активность стремится к нулю. Вынужденное затишье стало поводом задуматься: а каким я вообще хочу видеть своего следующего партнера и секс с ним? Что в моем прошлом опыте меня расстраивало настолько, что я бы не хотела повторения подобного?

Я стала анализировать поведение своих бывших любовников, мои ощущения в контакте с ними — и поняла, почему мое либидо к 2018 году опустилось чуть ниже плинтуса. Оказывается, хорошего секса-то у меня было — по пальцам пересчитать (если он был вообще!)

Поэтому перед возвращением в мир большого секса я решила составить список того, что меня привлекает в этом занятии — по этому чек-листу я планирую отсеивать претендентов на мою руку и вагину, а также оценивать тех, кто таки добрался до четвертой базы.

И нет, он не включает традиционных пунктов вроде «стойкая эрекция у партнера», «готовность сделать кунилингус» и «наличие у меня оргазма». Хотя это, безусловно, тоже важно, выяснилось, что для меня все это второстепенно.

1. Мы с партнером сильно хотим друг друга

И когда я это говорю, я имею в виду ХОТИМ. Я хочу трогать партнера, гладить, целовать в шею, чувствовать его запах. Он заводится с полоборота в ответ на мое влечение, как и я (конечно, при условии, что время и место подходящие и все чувствуют себя хорошо).

Однажды мне очень понравился парень, практически с первого взгляда. Я быстро оценила его внешность, ум и захотела его. Мы встретились, долго пили алкогольные напитки и курили кальян, я постепенно пододвигалась все ближе и как бы «случайно» трогала его за плечо…

В общем, опуская детали, скажу, что секс у нас таки был. Но в тот момент, когда у меня уже тряслись руки и коленки от возбуждения, мой партнер, кажется, взвешивал в уме — переспать с ней или не переспать? В итоге он, можно сказать, сдался под моим напором, но все прошло совсем неудовлетворительно (оргазм у меня был, но речь совсем не об этом).

Секс из вежливости, жалости, по расписанию — это не то, чего мне бы хотелось. Только сильное взаимное желание, только хардкор.

2. Мы можем разговаривать друг с другом про секс (и не только)

Я, например, не люблю кунилингус. Нет, дело не в том, что мне не нравится эта сексуальная практика в принципе — просто большинство моих партнеров делали его ТАК, что лучше бы никак. И мне было не слишком комфортно обсуждать свои ощущения, давать подробные инструкции, направлять — проще было отказаться от этого вида секса совсем.

Повторю банальность, но — мы все очень разные, с разными телами, гениталиями, чувствительностью в них. То, что нравится одной женщине, может категорически «не зайти» другой. Поэтому возможность детально обсуждать свои предпочтения (до секса и в процессе), поправлять партнера, не боясь, что он разозлится/расстроится/бросит это дело вовсе — неотъемлемая составляющая хорошего секса.

А для того, чтобы обсуждать секс, свои оральные (в смысле, разговорные) навыки лучше сначала потренировать с партнером вне постели: обсудить детство, свои чувства, рефлексии, принципы и цели. Уже на этом этапе вы сможете понять, насколько потенциальный любовник договороспособен и готов говорить о сложных вещах, слушать вас, переспрашивать и уточнять важные моменты.

3. Я могу сказать «нет» и прекратить секс в любой момент

В моей жизни не раз были ситуации, когда я начинала и продолжала заниматься сексу вопреки своему нежеланию. Меня пугало, что если я в процессе прелюдии или, собственно, полового акта скажу «нет», а партнер это проигнорирует, то секс по взаимному согласию превратится в самое настоящее изнасилование. А так — ну, потерплю немножко, что мне, сложно?

Да, сложно. Однажды после такого «потерплю» я где-то полчаса плакала в ванной, а в отношениях с партнером образовалась трещина (которая углублялась до тех пор, пока мы не разошлись спустя несколько месяцев).

Заставлять себя заниматься сексом, когда не хочется — это самое настоящее насилие, только над самой собой. Возможно, партнер и не против прекратить, когда вы попросите — но для этого надо выразить свое (не) желание словами через рот. Это, безусловно, требует базового доверия.

В противном случае секс для вас превратится в русскую рулетку: либо вы «начнете и кончите» с удовольствием и энтузиазмом, либо придется терпеть, пока он закончится. А со временем, держа в уме второй вариант, вы перехотите заниматься им в принципе. Короче, ничего общего с хорошим сексом!

4. Секс не заканчивается с оргазмом партнера (и вообще, хронометраж секса не зависит от оргазма)

Часто при сексе, особенно при пенисо-вагинальном акте между мужчиной и женщиной, подразумевается, что с оргазмом одного из партнеров все заканчивается. И этот «один из партнеров», как вы понимаете, мужского пола.

Ну, а что — если эрекции больше нет, чем тут дальше заниматься?

Вы удивитесь, мужчины: большинству женщин (я думаю, практически всем) не нужен ваш пенис, чтобы получить удовольствие. Зачастую не требуется даже проникновение во влагалище — достаточно стимулировать внешнюю часть клитора руками или языком.

А вообще, закончить секс можно после оргазма одной женщины, ее партнера, обоих или ничьего. Главное — говорить об этом и честно обсуждать, когда устал (а)/хочется сделать перерыв/полежать и пообниматься. Если партнеру при этом очень хочется кончить, можно помастурбировать — в присутствии второго человека или в уединении.

5. Оргазм — не самоцель

Опять же, это удивительно для многих мужчин, но оргазм — не единственная и даже не главная цель занятия сексом. Разрядки я могу достичь за пять минут и с секс-игрушкой, а партнера в свою постель я привожу для другого.

Было бы неплохо перед сексом поговорить о том, насколько важно каждому из партнеров кончить (в принципе и во время самого акта, с участием второго человека). Возможно, выяснится, что не обязательно «выдавливать» из себя секс до тех пор, пока партнер не испытает оргазм.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются мужчины, сдерживаю эякуляцию во имя оргазма партнерши (которого, возможно, она не достигает никогда или не готова достичь именно сегодня). Но у меня, например, были ситуации, когда я терпела затянувшийся акт из-за того, что партнер долго не кончал — а потом еще и испытывала вину за то, что со мной что-то не так и что я не получала удовольствие в процессе.

А ведь все так просто — надо лишь поинтересоваться, насколько важен партнеру оргазм (и какими альтертивными путями, в случае чего, он может его достичь). Хороший секс — это не (только и не столько) про оргазм.

6. Партнер чувствует мое тело (и наоборот)

Да, я уже писала, что лучше обсуждать все словами через рот. Но невербальные сигналы — это тоже очень важно. В конце концов, иногда во время секса хочется и помолчать — постоянная болтовня отвлекает от процесса и ощущений!

Ну и, может быть, у вас пока не все в порядке с пунктом два и вы еще не научились говорить о сексе — именно тут невербалика вас выручит.

Забавно, но единственный мой партнер, который заметил, что я не получаю удовольствия от кунилингуса, был геем (ну то есть, очевидно, бисексуалом, но с очевидным уклоном в сторону мужчин). Это подтверждает, что женщины — никакие не загадочные и непостижимые существа с другой планеты, и почувствовать и понять реакции их тела может человек любого пола и ориентации.

Ну и наоборот, конечно, тоже верно.

Было бы желание! А желание чувствовать партнера проистекает из первого пункта — сильного желания (хорошего) секса, любви и внимательности к телу человека, а также развитой эмпатии (если ее у вас или партнера не хватает, никогда не поздно прокачать).

7. Не все ласки — про секс

Вас тоже бесит, что любое поглаживание плеча, а уж тем более ягодиц или груди — это намек на секс?

Я хочу, чтобы в моей сексуальной жизни было пространство для ласк, которые ни к чему не приводят. Так же как половой акт ценен сам по себе, независимо от оргазма, ласки — вполне самоценная вещь.

Я часто говорю, что не люблю прелюдию — но это не совсем правда. Я не люблю ее автоматизм и целенаправленность: поцеловал в шею, пару раз прихватил за грудь (кстати, вот это мне точно не нравится — но, если я сама не скажу, никто не спросит и не заметит), и пора переходить «к делу».

Именно поэтому я люблю ласки уже после окончания полового акта — они нужны ради самого процесса и могут продолжаться до тех пор, пока вам обоим это приятно.

Будут хорошие ласки без намека на секс — будет и хороший секс. Правда, в другой раз (хотя, кто знает — может, я так заведусь, что и в этот).

В известном фильме Ларса фон Триера «Нимфоманка» главная героиня выдает за откровение фразу «секретный ингредиент секса — это любовь». Говорят, и критики, и преданные поклонники режиссера ругали его за такую банальность.

Я тоже не согласна с фон Триером — не только потому, что это заезжено и пошло, но и потому, что это неправда. Одной любви и даже горячей страсти недостаточно.

Я хочу, чтобы меня слышали, учитывали, не принуждали и не склоняли к сексу. Хочу ощущать доверие, безопасность, заинтересованность партнера в моем состоянии и удовольствии. Хочу продолжать секс, пока хочется продолжать (обоим) и прекращать, когда хочется прекратить (хотя бы одному из нас). Хочу чтобы секс был не только про оргазмы, и вообще — не только про секс.

Что ж, придется признать, что такого секса у меня еще не было (а ближе всего к нему был тот самый one night stand с другом-геем). Зато, надеюсь, у меня впереди еще много чудесных открытий!

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