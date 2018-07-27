Как девушки ищут мужей среди иностранцев

В браках русских девушек с иностранцами часто видят меркантильный интерес. Однако не всегда ими движут деньги: кто-то разочаровался в русских мужчинах, кого-то покорила другая культура, кто-то решил, что не хочет жить в России. Пользователи сайта знакомств CuteОnly поделились историями о том, как и почему искали иностранного мужа.

Дарья, 29 лет Уже в старших классах школы я знала, что хочу выйти замуж за немца. У моей мамы были немецкие корни, но, к сожалению, родственников в Германии у нас не было. Мечта о немецком муже не была связана с желанием переехать. Я много слышала о том, что немцы очень педантичные, расчетливые, хладнокровные, но именно это меня и привлекало. У меня спокойный, решительный характер, я целеустремленная, точно знаю, что мне нужно от жизни, и хочу иметь рядом такого же человека. Парни, которых я видела вокруг себя в России, не вызывали никакого желания создавать семью. Время от времени я знакомилась с симпатичными ребятами, но быстро понимала, что у них нет никаких целей, интересов и амбиций. Они жили сегодняшним днем. Не утверждаю, что все в нашей стране такие. Но личный опыт только укреплял мое желание выйти замуж за человека с другим менталитетом. Я решила сразу искать его на сайте знакомств, а не в соцсетях. Мне нужен был ресурс, где люди не скрывают своих намерений и ищут семью, а не экзотический сексуальный опыт. Патрика я нашла через пару дней после того, как появилась на сайте. К счастью, на CuteОnly можно выбрать страну и даже город потенциального партнера, так что я легко сориентировалась. Патрик сразу откликнулся на мое сообщение. Мы переписывались все свободное время. Узнавая его, я знакомилась с новой страной. Мне нравился его юмор, тактичность и неподдельный интерес ко мне как к личности.

Первая наша встреча была в России через полгода активной переписки. Я очень волновалась, будет ли он такой же симпатичный, как на фото. В итоге реальность оказалась ничуть не хуже ожиданий. Уже перед отъездом Патрик предложил стать его девушкой. Прошло два года, и я ни разу не пожалела, что согласилась. Пока мы живем на расстоянии, но проводим друг у друга все отпуска и праздники. Думаю, не всем везет найти любовь на сайте знакомств так быстро, как это было у меня. Скорее, тут дело в моей целеустремленности — я знала, чего ищу и зачем. Хотя без удачи, конечно, не обошлось.

Ольга, 25 лет Мой первый опыт общения с иностранцем был до неприличия банальным — на отдыхе в Египте. Мы встретились не в отеле, а в клубе, где я отдыхала с подругами. Это был типичный курортный роман, о котором я ни разу не пожалела. Этот и другие случаи заграничного отдыха помогли мне очень многое понять. Иностранцы по-особенному относятся к русским девушкам. Дело не столько в уникальности русской красоты, сколько в ее подаче. Ни одна европейская женщина не ухаживает за собой так, как это делаем мы. У нас много шутят, что в России девушки не выходят в магазин за хлебом без макияжа и нормальной одежды, но иностранцев это и правда привлекает. На сайте знакомств я зарегистрировалась, когда поняла, что не хочу ограничиваться курортными романами. Каждый день я получала около десятка сообщений от мужчин со всего мира. Языкового барьера не было — на сайте есть хорошая система автоматического перевода текста. Не все мои попытки были удачными, с кем-то было скучно, кто-то отталкивал своим поведением. Были типичные пошлости и моментальные предложения о браке, но таким людям я не доверяю. За год на сайте в моей жизни было много приключений — знакомила парня из Канады с Питером, провела майские праздники у своего друга во Франции, получила приглашение отдохнуть в Тайланде, но не стала принимать такой дорогой подарок. Романтические отношения тоже были. Хоть они и не окончились свадьбой, я ни о чем не жалею. Все мужчины, с которыми я познакомилась, оказались порядочными людьми, просто никто из них пока не стал для меня тем самым.

Инна, 30 лет Зарегистрироваться на сайте знакомств с иностранцами я решила сразу после того, как поняла, что хочу уехать из России. Не считаю это решение меркантильным: какой смысл начинать отношения здесь, если я планирую жить в другой стране. В моих действиях был здравый расчет — чтобы получить гражданство, нужно выйти замуж. Но это не отменяет того, что я хотела встретить хорошего человека и создать семью. Я бы не стала регистрироваться с первым встречным. Общалась с разными мужчинами, в основном с американцами. Один из них — Алекс — предложил встретиться буквально через пару недель общения. Еще через две недели я вылетала в США. Подруги пугали, что он окажется маньяком, советовали не спешить, но я решила рискнуть.

В жизни Алекс оказался не такой напористый, как в чате. Мы общались больше на дружеской волне. Мне он понравился, но я не была уверенна, что это взаимно. Когда вернулась в Россию, то анкету с сайта удалять не стала. Несколько дней я мучилась сомнениями, стоит ли продолжать общение с Алексом, пока однажды утром не увидела сообщение от него. Это было целое письмо, в котором он признавался в чувствах, извинялся за свое холодное поведение и звал вернуться обратно. В этот раз сразу я не поехала. Мы переписывались и созванивались несколько месяцев, пока я не решилась на переезд. Уволилась с работы, собрала вещи, съехала с квартиры. Родные и подруги крутили пальцем у виска, но я никого не слушала. Сейчас мы вместе, и я очень счастлива.

О сайте CuteОnly

CuteОnly — это сервис, на котором девушки знакомятся с мужчинами из стран Запада. Им пользуются десятки тысяч жителей развитых стран, которые ищут спутницу жизни из России и СНГ. Сайт любят за удобство и большой выбор потенциальных партнеров. Зарегистрироваться просто, нужно только загрузить качественную фотографию и заполнить профиль. Все услуги CuteОnly бесплатны. Узнать подробнее о сервисе