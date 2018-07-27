Основателя фонда помощи хосписам «Вера» осудили за рассказ об интимной помощи пациенту

Нюта Федермессер — основатель фонда помощи хосписам «Вера», руководитель Первого московского хосписа. Недавно она выступила в формате TED-Talks на TEDxSadovoeRing. Как общаться с тем, кто неизлечимо болен, или тем, кто недавно потерял близкого? Какие вещи необходимос успеть сказать любимым перед смертью? Что хочет человек перед тем как уйти? На все эти вопросы Нюта ответила перед залом, который внимал каждому ее слову. Запись лекции стала доступна в сети, ей делились на своих страницах многочисленные поклонники Федермессер. Однако одна из зрительниц обратила внимание на то, что Нюта вынесла на всеобщее обсуждение интимные подробности жизни пациента клиники и рассказала о том, как последним желанием умирающего стал секс с женщиной и Нюта ему это организовала. По сути, считает одна из зрительниц, основатель фонда помощи хосписам «Вера» легализовала проституцию в рамках одного заведения.

"Я не смогла сдержать слез, слушая выступление на TED Нюты Федермессер. Я была бы рада сказать, что меня растрогала и восхитила (что правда) эта удивительная женщина, делающая невероятно тяжелую и сложную работу. Но в тот раз меня потрясла рассказанная ею история о том, как в хосписе выполнили последнее желание умирающего мужчины. Он хотел секса, и ему нашли женщину, готовую оказать за деньги эту услугу. Нюта сказала, лукаво улыбаясь, что хоспис еще обратится к этой замечательной женщине за ее услугами, и зал благодушно засмеялся. Как если бы болезнь и близкая смерть делали бы мужчину святым, а его последние желания — священными. То, что мужчина, пока здоров, делает тайно, опасаясь огласки, в хосписе сделали открыто", — написала в своем микроблоге Наталья Абаканович, а позже эта колонка была опубликовала в Cosmopolitan

Пользователи призвали Нюту к ответу. Она не стала отмалчиваться и высказала свою позицию. С ее слов женщина за секс с пациентом денег не брала, а мужчине необходимо чувствовать себя мужчиной, даже когда он находится в хосписе. Этим высказыванием она вызвала негодование в Сети. Пользователи осуждают такой подход Федермессер к женщине, ее достоинству. Обсуждение набирает обороты, но Нюта пока игнорирует дискуссии.