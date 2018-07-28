Ярославцу пришлось с приставами выселять бывшую жену из своего дома

Бывшие супруги не могли разъехаться мирно

Мужчина после развода никак не мог выселить бывшую жену из своего дома. Чтобы решить этот вопрос ему пришлось обратиться в суд.

— По решению суда, женщине необходимо было покинуть частные дом бывшего супруга, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Дом, в котором они проживали, достался мужчине по наследству. После развода женщина отказывалась выезжать, а бывший муж был против такого соседства.

При приставах бывшая супруга передала мужчине ключи от жилья и со своими вещами покинула дом.

Приставам приходится решать и соседские споры. Женщины без суда никак не могли поделить участок между двумя частями дома.