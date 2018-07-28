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Ярославцу пришлось с приставами выселять бывшую жену из своего дома
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Ярославцу пришлось с приставами выселять бывшую жену из своего дома 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Бывшие супруги не могли разъехаться мирно
Мужчина после развода никак не мог выселить бывшую жену из своего дома. Чтобы решить этот вопрос ему пришлось обратиться в суд.
— По решению суда, женщине необходимо было покинуть частные дом бывшего супруга, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Дом, в котором они проживали, достался мужчине по наследству. После развода женщина отказывалась выезжать, а бывший муж был против такого соседства.
При приставах бывшая супруга передала мужчине ключи от жилья и со своими вещами покинула дом.
Приставам приходится решать и соседские споры. Женщины без суда никак не могли поделить участок между двумя частями дома.
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