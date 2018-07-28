5 причин женской измены

Рано или поздно жена изменит своему мужу. В отличие от мужчин, женщина редко делает это просто по случаю или перебрав с алкоголем. Чаще всего, алкоголь или случай оказываются лишь поводами реализовать то, что назрело в голове девушки. Другими словами, как и оргазм, женская измена изначально происходит в голове.

Так что же становится истинными причинами измены тех, кто в фольклоре описывается не иначе как «мудрая и любящая хранительница очага»?

Причина первая — плохой секс с партнером

Бытует стереотип, что это женщина в постели может оказаться бревном, что это женщина может быть стыдливой, скованной или не опытной. Что это женам достаточно миссионерской позы и желательно наличие абсолютной темноты. На самом деле, всё не так, ведь еще Мэрилин Монро заметила, что мужья, как правило, хороши в постели лишь, когда изменяют женам. Как утверждает Джудит Маккей, доктор сексологии, разочарование от умений и предпочтений партнера — одна из главных причин женской измены. И в данном случае, женская измена носит исключительно физический характер. И, если во всех остальных аспектах муж устраивает свою благоверную, то развод будет маловероятен. Как говорят мужчины — «это только секс, детка».

Причина вторая — муж и жена меняются ролями

Семьи, в которых муж — рядовой специалист, а жена — большой начальник или бизнес-леди, сегодня уже не редкость. И в таких отношениях женщина нередко становится лидером не только на работе. Дома она продолжает руководить и «рулить». Это же переносится и в спальню. Но зачастую в душе, ей не хватает мужской силы со стороны партнера. Это нередко толкает сильную женщину в объятия еще более сильного мужчины. Таковым может оказаться бизнес-партнер, городской чиновник, или даже бизнес-конкурент. Шансы того, что эта связь выйдет за рамки секса и перерастет в отношения — существенно больше, чем в первом случае.

Причина третья — недостаток внимания со стороны мужа

Классическая схема, в которой муж — занятой человек, обеспечивающий семью и пропадающий на совещаниях, презентациях или в командировках. Жена же при этом постепенно начинает чувствовать себя одинокой, позабытой, позаброшенной. Причем реальное положение дел, на ситуацию никак не влияет. Вполне вероятно, что муж на самом деле старается изо всех сил и, обеспечивая семью, действительно много работает и даже не изменяет в обеденный перерыв.

Но женщине будет несложно накапливать недовольство от вынужденного одиночества и жаловаться, что муж ее разлюбил. Измена жены в данном случае весьма вероятна. Таким образом, она подсознательно будет доказывать себе, и косвенно мужу, что она желанна, любима, не позабыта и ее любят. Кстати, возможно именно по этой причине большинство анекдотов про измену начинаются фразой: «возвращается муж из командировки…..»

В качестве объекта для измены, женщина в этом случае чаще всего выбирает бывшего одноклассника/однокурсника/соседа. То есть человека, который знал ее прежнюю — радостную, веселую и красивую. Не обремененную семьей и бытом. Как утверждает профессор Вирджинского университета Джеффри Россмен, шансы на то, что такая измена перерастет в отношения очень много. Во-первых, женщина может заиграться во вспыхнувшие с новой силой чувства, а во-вторых, оскорбленный муж не сможет простить «бесящуюся с жиру» супругу.

Причина четвертая — месть мужу

В ситуации, когда «он первый начал», то есть муж изменил жене, супруга без особых колебаний может пойти на ответный шаг. Причем, как утверждает известный американский психолог Дэниэл Гилберт, такая измена может и вовсе привести к разводу. Во-первых, женщина действительно может почувствовать вседозволенность и безнаказанность. Во-вторых, измена со стороны женщины в данном случае произойдет лишь под предлогом мщения. На самом деле, она могла давно мечтать «пойти налево». Просто повода не было. И в-третьих, испытав предательство и предав сама, женщина может начать испытывать отвращение к супругу. И дальнейшие отношения станут уже невозможными. Недаром среди женщин так популярна шутка о том, что женской измены не бывает! Либо это месть за мужское предательство, либо «моя новая любовь».

Причина пятая — я достойна лучшего

По мнению специалистов, это самая необъяснимая, но и самая распространенная причина женской измены.

В эту причину входит почти все вышеперечисленное. Женщину не устраивает ее супруг, который как она считает, похож на всем известный чемодан без ручки. Бросить его почему-то она не может. Наверное, не хватает смелости или решительности. Но нести его тяжело, потому что все не так, как хочется, а активно работать над отношениями она не хочет/не может/не умеет.

Такая жена в душе на самом деле не считает себя несвободной. Супружество для нее — все лишь статус. Поэтому даже изменив, она не почувствует особой вины. Разрыв отношений в данном случае может стать самым лучшим вариантом. По этому поводу весьма точно высказался Ларошфуко о том, что верность, которую удаётся сохранить только ценой огромных усилий, ничуть не лучше измены. Перестав портить жизнь себе и мужчине, девушка действительно сможет понять, что конкретно хотела бы получить в жизни. Или проведя переоценку ценностей, поймет, что утраченные отношения — были на самом деле не так уж и плохи.

Рассмотрев наиболее часто встречающиеся причин женской измены, можно отметить, что в их основе лежит не что иное, чем неумение или нежелание устранить эти самые причины. Ведь неумелому мужу можно рассказать о своих сексуальных предпочтениях. Недостаток внимания можно компенсировать интересным увлечением или собственным стартапом. Измену мужа можно простить или сделать причиной развода, но не взаимной измены. А установку «я достойна лучшего» можно перевоплотить в реальное преображение супруга, собственными усилиями приблизив его к своему идеалу мужчины. Словом измена хоть и кратчайший путь к временному удовольствию, но отнюдь не ведущий к супружескому счастью.

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