Ещё
Звезда «Голоса» раскрыла подробности будущей свадьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Голоса» раскрыла подробности будущей свадьбы 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Бракосочетание Анастасии Спиридоновой и ее возлюбленного состоится уже в августе.
Рыжеволосая красотка с мощным голосом стала одной из самых ярких участниц шоу «Голос». Анастасия Спиридонова редко делится подробностями личной жизни, однако о грядущей свадьбе рассказала журналистам портала StarHit.
Возлюбленный Спиридоновой — ее бывший одноклассник: «Мы учились с пятого по седьмой классы, затем Антон уехал жит в Санкт-Петербург. Спустя много лет судьба снова свела нас. И теперь мы жених и невеста».
Торжество, которое пройдет в родном городе пары — Великих Луках, будет организовано в традиционном стиле. Певица признается, что главная цель — познакомить всех родственников: «Для меня это событие, на котором все должны познакомиться, подружиться и понять, что нас стало в два раза больше».
«Свадьба для нас — не парад платьев, фейерверков и дорогих атрибутов. Это праздник для нас и близких людей. Возможность побыть всем вместе на природе летом. И отметить создание новой семьи», — призналась певица, выбравшая классическое белое платье без блесток, страз и бисера.
Фото и видео: YouTube/Голос/The Voice Russia, instagram
Passion.ru: последние новости
Алена Краснова нежно поздравила Никиту Преснякова с годовщиной брака «Мы не общаемся с мая»: Мария Голубкина поставила точку в отношениях с Борисом Ливановым Алена Водонаева и Алексей Комов сыграли вторую свадьбу в Лас-Вегасе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой25
Тайна последней цифры вашего года рождения22
Как выглядели поп-звезды в девяностые4
Самую красивую девочку нашли в Нигерии14
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение