Как гены влияют на способность испытывать оргазм

У мужчин в процессе полового акта оргазм наступает практически всегда, чего нельзя сказать о женщинах. Часть женщин вообще никогда не испытывали этого ощущения. По мнению сотрудников Исследовательского центра при Лондонской больнице Святого Фомы, «виноваты» в этом, прежде всего, гены.

Мифы об оргазме

В пуританские времена считалось, что женщины вообще обходятся без оргазма. Об этом не было принято говорить в приличном обществе. Тем более было доказано, что самки млекопитающих не способны испытывать удовольствие во время полового акта. Но со временем стало понятно, что женщины, как и мужчины, могут испытывать наслаждение от интимной близости. Правда, далеко не всегда. Последние исследования показали, что мужчине, чтобы достичь оргазма, в среднем требуется 2,5 минуты, а женщине — целых 12. При этом от 29% до 35% женщин никогда не испытывают оргазма, а 21% могут его испытывать только при мастурбации.

Довольно распространенным является и поверье о том, что у женщин имеется некая таинственная «точка G», воздействие на которую гарантированно приводит к оргазму. На протяжении последних 60 лет ученые всего мира пытались разнообразными способами вычислить ее, однако в результате пришли к выводу, что, скорее всего, никакой особой точки попросту нет.

После нескольких исследований по этому вопросу специалисты пришли к выводу, что гипотеза об этой эрогенной зоне абсолютно ошибочна. «Совершенно очевидно, что женской интимной привлекательности свойственно разнообразие, которое нельзя свести только к „вкл“ и „выкл“, — говорит французский профессор гинекологии Сильвен Мамун.

Действительно, у каждой женщины, как правило, несколько эрогенных зон. Но оргазм рождается в результате совокупности различных физиологических и нервных процессов, а не нажатия на одну-единственную точку. Таким образом, нельзя достичь его по волшебству. Да и четко описать, что именно происходит во время оргазма, в физическом смысле, довольно сложно.

Оргазм запрограммирован в генах?

Между тем британские ученые изучили интимное поведение более 2000 пар близнецов женского пола в возрасте от 19 до 83 лет. Обычно такие исследования проводят именно на близнецах для чистоты эксперимента, ведь они генетически наиболее близки друг другу. Оказалось, что „параметры“ оргазма — насколько часто он бывает, сколько времени нужно женщине для его достижения, требуется для этого дополнительная стимуляция или нет — во многом зависят именно от структуры ДНК. Ведь именно гены определяют строение и свойства наших половых органов.

Но почему же мужчина получает оргазм каждый раз, как занимается любовью, а женщина — нет? У мужчин оргазм — следствие эякуляции, выброса семени. На первый взгляд, женский оргазм никак не связан с беременностью, но это не так. Дело в том, что в момент экстаза половые пути широко раскрываются, что облегчает проникновение в них мужской семенной жидкости. Соответственно, у женщины больше шансов стать матерью, а у ее партнера — отцом.

К тому же, по мнению ученых, женский оргазм был запрограммирован природой как тест для мужчин. Ведь для того чтобы заставить свою партнершу „улететь на небо“, мужчина должен быть достаточно терпелив, внимателен и, наконец, физически вынослив. А значит, он передаст будущим детям лучшие гены и сможет стать для них хорошим отцом. Что же касается дам, легко достигающих оргазма, то им, возможно, достаточно посредственных мужчин, считают генетики.

Как получить оргазм?

Также, по мнению экспертов, не исключено, что если удастся выделить конкретные гены и их комбинации, „отвечающие“ за оргазм, то можно научиться создавать специальные препараты, стимулирующие достижение удовольствия.

А пока, считают специалисты, можно „поработать“ над оргазмом самостоятельно. Есть особые комплексы упражнений, способствующих обострению интимных ощущений. Кроме того, женщина обычно в состоянии получать удовольствие от занятия любовью, когда она полностью расслаблена, доверяет партнеру и, конечно, испытывает к нему настоящее влечение.

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