Почему на самом деле женщины изменяют 

Как только появился более-менее устойчивый институт семьи, у большинства народов возникла проблема верности. Но так уж повелось, что измена со стороны женщины всегда считалась тягчайшим грехом; поступком, опозорившим не только ее, ее мужа, но и семью, в которой она воспитывалась. В истории немало случаев, когда, чтобы смыть позор с семьи, неверную наказывали ее отец или братья. А мужчинам все сходило с рук. На их «шалости» общество всегда закрывало глаза.
Но даже тогда находились отчаянные, которые, несмотря ни на что, все же убегали на свидания к другим. Что уж говорить о нашем времени, когда женщина самостоятельна, вполне способна обеспечит себя и детей и не намерена в связи с этим устраивать собственное заточение в рамках семейного очага.
Именно такое заточение и толкает многих женщин на измену, считают психологи. Один из них — Екатерина Горшкова поясняет, что в любой самой идеальной паре через два года супружеской жизни наступает момент «приедания». Это когда супруги уже знают друг о друге все, легко прогнозируют дальнейшие поступки своей половины в любой ситуации, поэтому им становится скучно.
Если оба супруга активны, то они легко исправляют это, путешествуя, открывая для себя новые виды развлечений: ходили в театры — переключились на просмотр премьерных кинолент в кинотеатрах, любили только лыжи — теперь открыли для себя пейнтбол, увлеклись йогой, записались на интересные курсы и так далее. Намного хуже, если активен только один из супругов, а другого все устраивает в родной обстановке, на диване, возле телевизора. И если этот неактивный мужчина — женщина рано или поздно будет искать для себя новизны на стороне.
Само слово «измена» означает перемены, желание направить свою жизнь по другому руслу, считает кандидат психологических наук Ирина Обухова. Она занимается проблемами семейных взаимоотношений и не понаслышке знает, что толкает женщину на измену. Чаще всего это та самая скука, порожденная буднями, в которых один день мало чем отличается от другого; чувство неудовлетворенности (отнюдь не всегда сексуальной); обида на измену и желание нанести аналогичный удар.
Журнал Journal of Personality and Social Psychology опубликовал данные исследований, предоставленных учеными университета Флориды, которых интересовали причины супружеских измен. В течение трех с половиной лет они наблюдали за почти 240 парами, которые только вступили в брак. Среди прочих были выявлены и такие любопытные факты: женщинам, которых нельзя назвать красавицами, мужья изменяли чаще, но и сами дамы в «походах налево» дали хорошую фору замужним красавицам.
Один из авторов исследования Джим Макналти считает, что на измену способны повлиять и чисто биологические особенности одного из членов семьи или какие-то детские психологические впечатления. Об этом говорит тот факт, что среди неверных супругов, включая женщин, были те, кто говорил о полном удовлетворении в сексуальной жизни со своей половиной.
Исследование выявило еще одну закономерность — чем реже женщина до замужества вступала в сексуальную связь, тем легче она шла на измену.
После этого исследования ученые США озаботились проблемой собственного контроля в семейных парах, так как в США процент разводов варьируется от 40 до 50.
Правда, в тех же США ученые Калифорнийского университета полагают, что нередко женщины живут с тем мужчиной, который им обеспечивает безопасность, а связями на стороне пользуются, чтобы иметь более полноценное с точки зрения генетики потомство. И происходит это на уровне инстинкта, который женщина приобрела с доисторических времен, когда жизненно важными для нее были две вещи: безопасность и сильное здоровое потомство.