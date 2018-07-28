Почему на самом деле женщины изменяют

Как только появился более-менее устойчивый институт семьи, у большинства народов возникла проблема верности. Но так уж повелось, что измена со стороны женщины всегда считалась тягчайшим грехом; поступком, опозорившим не только ее, ее мужа, но и семью, в которой она воспитывалась. В истории немало случаев, когда, чтобы смыть позор с семьи, неверную наказывали ее отец или братья. А мужчинам все сходило с рук. На их «шалости» общество всегда закрывало глаза.

Но даже тогда находились отчаянные, которые, несмотря ни на что, все же убегали на свидания к другим. Что уж говорить о нашем времени, когда женщина самостоятельна, вполне способна обеспечит себя и детей и не намерена в связи с этим устраивать собственное заточение в рамках семейного очага.

Именно такое заточение и толкает многих женщин на измену, считают психологи. Один из них — Екатерина Горшкова поясняет, что в любой самой идеальной паре через два года супружеской жизни наступает момент «приедания». Это когда супруги уже знают друг о друге все, легко прогнозируют дальнейшие поступки своей половины в любой ситуации, поэтому им становится скучно.

Если оба супруга активны, то они легко исправляют это, путешествуя, открывая для себя новые виды развлечений: ходили в театры — переключились на просмотр премьерных кинолент в кинотеатрах, любили только лыжи — теперь открыли для себя пейнтбол, увлеклись йогой, записались на интересные курсы и так далее. Намного хуже, если активен только один из супругов, а другого все устраивает в родной обстановке, на диване, возле телевизора. И если этот неактивный мужчина — женщина рано или поздно будет искать для себя новизны на стороне.

Само слово «измена» означает перемены, желание направить свою жизнь по другому руслу, считает кандидат психологических наук Ирина Обухова . Она занимается проблемами семейных взаимоотношений и не понаслышке знает, что толкает женщину на измену. Чаще всего это та самая скука, порожденная буднями, в которых один день мало чем отличается от другого; чувство неудовлетворенности (отнюдь не всегда сексуальной); обида на измену и желание нанести аналогичный удар.

Журнал Journal of Personality and Social Psychology опубликовал данные исследований, предоставленных учеными университета Флориды, которых интересовали причины супружеских измен. В течение трех с половиной лет они наблюдали за почти 240 парами, которые только вступили в брак. Среди прочих были выявлены и такие любопытные факты: женщинам, которых нельзя назвать красавицами, мужья изменяли чаще, но и сами дамы в «походах налево» дали хорошую фору замужним красавицам.

Один из авторов исследования Джим Макналти считает, что на измену способны повлиять и чисто биологические особенности одного из членов семьи или какие-то детские психологические впечатления. Об этом говорит тот факт, что среди неверных супругов, включая женщин, были те, кто говорил о полном удовлетворении в сексуальной жизни со своей половиной.

Исследование выявило еще одну закономерность — чем реже женщина до замужества вступала в сексуальную связь, тем легче она шла на измену.

После этого исследования ученые США озаботились проблемой собственного контроля в семейных парах, так как в США процент разводов варьируется от 40 до 50.

Правда, в тех же США ученые Калифорнийского университета полагают, что нередко женщины живут с тем мужчиной, который им обеспечивает безопасность, а связями на стороне пользуются, чтобы иметь более полноценное с точки зрения генетики потомство. И происходит это на уровне инстинкта, который женщина приобрела с доисторических времен, когда жизненно важными для нее были две вещи: безопасность и сильное здоровое потомство.