Много личного: как мужчины выбирают будущую жену

Почему одни люди нам нравятся, а другие нет? Как мы выбираем себе партнера? От чего зависят наши сексуальные желания? Почему мы вообще хотим секса? На эти и другие вопросы отвечают Дарья Варламова и Елена Фоер в книге «Секс: От нейробиологии либидо до виртуального порно. Научно-популярный гид». Книга выходит в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке фонда «Эволюция» в конце августа. Forbes Woman публикует интересный фрагмент.

Вы приходите на свидание, назначенное через сайт знакомств, с сердцем, полным надежд. Собеседник (или собеседница) хорошо выглядит, интересно рассказывает, внимательно слушает и смеется над вашими шутками. По идее, вы должны быть в восторге. Но вместо этого подсчитываете в уме, сколько чаевых надо будет оставить официанту, и стараетесь хотя бы кивать головой в нужные моменты — потому что вам фантастически, чудовищно скучно. Если сексуальный интерес не «включился», рациональными аргументами его не взять, но уж если заработал — держись все живое. В одном из исследований ученые обнаружили, что люди в состоянии возбуждения готовы совершать то, чего не стали бы делать «на трезвую голову»: обманывать, пренебрегать чувствами партнера или даже собственной безопасностью. Словом, сексуальное желание буквально превращает нас в других людей. На какое-то время. Но как же получается так, что мы хотим одних и не хотим других? Почему, например, одним нравятся блондины, а другим брюнеты? Герою Вуди Аллена в фильме «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» вскружила голову овечка, и мы боимся думать, бывало ли такое в мировой истории и как часто. Обычно, отвечая на вопрос, как же происходит этот загадочный выбор, люди пожимают плечами и говорят: «Химия!», подразумевая, что, помимо сознательных представлений об идеальном партнере или партнерше, здесь должна быть биологическая составляющая. Конечно, культурные аспекты играют роль, и все же сознательные и такие переменчивые представления о красоте — это далеко не единственный компонент желания.

Гендерные различия

Разумеется, сегодня уже никто не думает, что любая женщина, оценивая привлекательность мужчины, размышляет о том, насколько здоровым получится их потомство. При этом ученые-эволюционисты предполагают, что какие-то намеки на плодовитость и «хорошие гены» партнера мы воспринимаем неосознанно. Если принять за аксиому, что именно так, бессознательно, мы выбираем идеального родителя для своих детей, становится очевидным, что критерии привлекательности для мужчин и женщин в таком случае значительно различаются. Цена производства потомства для большинства самок в природе намного выше — в случае homo sapiens это как минимум девять месяцев вынашивания плода. Для мужчин в то же самое время минимальное вложение — это одна эякуляция. Получается, что потенциальное количество детей у женщины куда меньше, чем у мужчины, а это значит, что ей стоит быть более избирательной.

Еще одно различие, отчасти вытекающее из первого, заключается в том, что преимущества краткосрочных отношений для женщин ниже возможных издержек, в то время как для мужчин все ровно наоборот. Однако мужчина, вступающий в долгосрочные моногамные отношения, должен быть не менее привередлив, чем женщина, — ведь в таких отношениях репродуктивный потенциал (то есть вероятность оставить потомство) партнеров примерно уравнивается. Разумеется, все это — не то, о чем люди сознательно думают, собираясь на свидание. Согласно эволюционной теории, лучшим вариантом для женщины может быть партнер, готовый к длительным отношениям, с хорошим генетическим материалом и репродуктивным потенциалом — желанием и способностью производить и выращивать потомство. Многочисленные исследования подтверждают, что для женщин социально-экономический статус потенциального партнера куда более значим, чем для мужчин. Конечно, одной успешности недостаточно — важна готовность вкладывать свои ресурсы в будущее детей.

В общем, если выкинуть из разбора возраст и физическую привлекательность, по всем остальным критериям женщины куда более требовательны. Это вполне оправданно: по данным исследований, в разных странах среди детей социально успешных мужчин смертность была ниже, а показатели физического и психологического здоровья — выше. При этом важны и условия жизни женщины: если стоимость жизни не очень высока, а сама женщина зарабатывает неплохо, ее будет меньше волновать социально-экономический статус партнера.

А что насчет мужчин? Исследования эволюционистов говорят о том, что их разборчивость заметно зависит от того, сколько собственных ресурсов они планируют вложить в воспитание потомства. Для них выбор между непродолжительными и продолжительными отношениями стоит куда более остро, чем для женщин. При этом, что бы ни говорилось на страницах глянцевых журналов, множество мужчин ищут именно долговременных отношений. Для таких отношений, помимо внешности, мужчинам важны в женщинах личные качества, например дружелюбие и чувство юмора.

Внешность

Почти в любом любовном романе главные герои хороши собой. В самом деле в выборе привлекательного партнера есть биологический смысл. Красота в некоторой степени связана со здоровьем, но помимо этого у красивого родителя с большей вероятностью будут красивые дети, которые смогут также преуспеть в поиске подходящего партнера. Те критерии, по которым женщины (в большинстве своем) определяют красоту мужчин, как правило, связаны со здоровьем сильнее всего. Согласно исследованиям, женщины предпочитают мужчин ростом выше среднего, пропорционально и атлетично сложенных, но не слишком «накачанных». Черты лица, которые женщины находят привлекательными, — большие глаза, широкая улыбка, крупный подбородок, выдающиеся скулы. Все эти черты, по словам ученых, так или иначе свидетельствуют либо о физическом здоровье, либо об эволюционно перспективном наборе генов. Например, выдающиеся скулы и мужественный подбородок связаны с уровнем мужских гормонов, андрогенов, и соотношением андрогенов с эстрогенами (женскими половыми гормонами) в подростковом возрасте. Андрогены в числе прочего отвечают и за выработку сперматозоидов, а значит, женщины, выбирая мужчин, чей подбородок указывает на то, что с гормональным фоном у них все хорошо, поступают вполне эволюционно обоснованно.

Мужчины оценивали внешность партнерши как куда более важное качество, чем женщины, и вряд ли эта новость хоть кого-нибудь удивит. Согласно целому ряду исследований, главное, что выделяют мужчины, это широкие бедра, черты лица, которые указывают на молодость и при этом сексуальную зрелость, симметрия лица и тела и возраст. Телосложение тоже оказалось значимой характеристикой. Комбинация всех этих черт говорит о работе репродуктивной функции. К примеру, достаточно низкая в подростковом возрасте, она достигает пика к 25 годам и потом постепенно падает до нуля к 45. Матери-подростки имеют больше осложнений во время беременности, чем женщины после 20. После 30 риски вновь начинают расти, причем после 35 — очень сильно. Неудивительно, что, исследуя предпочтения мужчин в 37 разных культурах, ученые обнаружили: после определенного возраста те начинают выбирать женщин моложе себя. Невесты оказываются в среднем на три года моложе женихов.

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