Могут ли Селена Гомес и Хейли Болдуин быть подругами?

Ещё несколько месяцев назад все бы сказали, что у Джастина Бибера (Justin) и Селены Гомес (Selena) настоящая идиллия, теперь то же самое говорят о нем и Хейли Болдуин (Hailey). И, когда фанаты видят их милые фото, задаются вопросом: что чувствует Селена и какие между ними с Болдуин отношения? Давайте разберёмся.

Начнём с того, что в году Хейли писала в своём Твиттере, что она фанатка Джелены (Jelena) и всегда ждёт, какой наряд они выберут на очередное мероприятие. Например, она восхитилась выходом Джастина и Селены на, когда певица блистала в роскошном красном платье, а Джастин в чёрном костюме, держа девушку за руку.

«Скажу честно, я очень ждала посмотреть, какой цвет наряда выберет Джелена»

Тогда Селена ничего ей не ответила. Поклонники уверены, она попросту даже не знала о существовании Хейли. Тогда она решила опубликовать ещё один Твит-восхищение. «Мне все равно, что говорят другие, но Селена и Джастин — прототип идеальной пары, о которой мечтает молодёжь»

В, когда Болдуин стала узнаваемой, ходили слухи, что между ними с Гомес разгорелась вражда и девушки недолюбливают друг друга, но модель уверила, что они не могут быть врагами, потому что у них много общих друзей и знакомых, они находятся в одном круге.

Доля правды в этом есть, ведь в году после Хейли выложила видео, на заднем фоне которого мило целовались и обнимались Селена и, поэтому у них действительно общий круг знакомых. Но говорит ли это о том, что они были приятельницами и могут общаться сейчас? Вряд ли, уверены поклонники. Всё-таки с Джастином они расстались не так давно, да и тот факт, что они встречались с одним человеком, помешает им мило общаться.