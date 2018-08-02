Сотрудники мотеля спрятали изменщика от жены

Персонал гостиниц и отелей часто сталкивается с нестандартными случаями в своей практике.

Вот и сотрудники мотеля в Колумбии стали невольными участниками семейного скандала. Постоялец объяснил, что боится выходить из мотеля, так как в кустах его ожидает разозленная жена. Действительно, женщину быстро обнаружили, несмотря на ее маскировку в растительности. Дело в том, что мужчина провел в мотеле ночь с любовницей и теперь его ожидала неминуемая расплата.

Сотрудники предложили ему остаться в мотеле до тех пор, пока жена не потеряет терпение и она не уедет. Мужчина так и сделал, правда для этого пришлось ждать в холле до самого вечера.

Об этой истории рассказали на официальной странице мотеля в фейсбуке в рекламном видео, где рассказали, что их гости всегда получают помощь. Но пользователи оказались на стороне обманутой жены и раскритиковали сотрудников отеля за то, что они покрывают супружескую измену, а значит и одобряют ее.

Однако неверный муж вряд ли избежал наказания, ведь его жена могла еще сильнее разозлиться из-за целого дня бесплодного ожидания.