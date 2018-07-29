5 непростительных мужских поступков

Величие императора в умении прощать. Так полагал великий император Октавиан Август . Между прочим, тоже мужчина.

Так чего же не должна прощать женщина? В первую очередь тех поступков, которые происходят не спонтанно, а исходя из характера мужчины. И значит, сколько бы мужчина не сожалел о содеянном, он вновь и вновь будет совершать то, что приводит к страданиям женщины.

Неуважение

Поступки, свидетельствующие о неуважении к женщине, могут проявляться в абсолютно разных сферах. Мужчина может оскорблять и унижать свою благоверную на людях. Открыто флиртовать с другими дамами, оправдывая это своей общительностью и вежливостью. Может неуважительно относится к работе или хобби супруги, умаляя ее умственные возможности или профессиональные навыки. Кстати высмеивание женских сексуальных предпочтений или опыта тоже относится к неуважительному отношению.

Высмеивая своего партнера, мужчина пытается самоутвердиться за чужой счет. И, как утверждает известный американский психолог Джозеф Николози, сюда же можно отнести те ситуации, когда мужчина вслух начинает сравнивать нынешнюю пассию со своими бывшими девушками, или даже собственной матерью. И всякий раз, любая из женщин оказывается лучше нынешней.

Грубость

Сюда можно отнести и грубые слова, и жесты, и покрикивание, и особенно грубое общение с родственниками жены. Вопрос физического насилия тоже сюда относится, но его мы рассматривать не будем. Поскольку после прецедента рукоприкладства, самое лучшее — немедленно расстаться с человеком. Как говорила великолепная Мэрилин Монро : «с мужчиной должно быть хорошо, плохо жить я и сама смогу».

Нет таких обстоятельств, где обман мужчины, с которым женщина делит постель и ужин, будет оправдан. Ложь отдаляет людей друг от друга и это не новость. Если же вранье все-таки просочилось в отношения двух людей, есть смысл задуматься над тем, насколько эти люди действительно близки. При этом масштабы его обмана не играют никакой роли. Правда, и ничего, кроме правды. Казалось бы, что страшного в том, что муж разок-другой соврал? Но проблема в том, что вранье является лишь формой выражения его двуличности и неуверенности в себе. Как считает американский психолог Фрэнк Пьюселик, если человек склонен лгать в мелочах, то не стоит даже сомневаться, что при больших проблемах он уж точно не скажет правду.

Недоверие

Та ситуация, когда мужчина пытается контролировать каждый шаг любимой — первая стадия тотального пожизненного контроля. И, если в начале отношений супруг еще может прикрывать свои действия объяснением, что волнуется и переживает за любимую, то спустя годы, все пойдет по нарастающей. Вопросы в духе: «от кого это смс» перестанут быть актуальными. Муж сам будет читать все сообщения, не выпуская ваш телефон из рук. Как полагает психолог, директор института сексологии и поведения Барселоны Пьер Фонд Кабре, допросы в духе «где была», «что делала», «о чем говорили» с годами перерастут в слежку за женой, лимит на общение с друзьями и жесткий контроль расходов семейного бюджета.

Зависимость

Алкоголизм, наркомания, игромания и прочие зависимости — бесспорные причины, чтобы разорвать отношения. Никакие доводы о том, что «я только попробовал» или «обещаю завязать» не должны затуманить разум женщины. Как показывает статистика, действительно зависимые люди крайне редко избавляются от своих проблем. Во-первых, они сами редко считают это проблемой. А во-вторых, женщины, обладая добрым сердцем и страхом остаться одной — прощают их день за днем. Всю жизнь.

Если любимый мужчина действительно решил «завязать» с пагубной привычкой, он сам возьмет вас за руку и попросит отвести его к специалисту. В его голове возникнет мысль: «я не могу потерять эту женщину. Я не смогу без нее». Хотя зачастую именно женщины, от природы склонные к всепрощению и самопожертвованию, холят и лелеют в душе мысль «я не могу его бросить в такой сложный период. Он не сможет без меня».

Жизнь вносит свои коррективы

Перечень непростительных поступков можно было бы при желании продолжить. Но проще не рассматривать конкретные примеры, а понять суть непростительных поступков. Мужские действия или поступки, которые заставляют женщину страдать — действительно нельзя прощать. Конечно, ошибиться может каждый. Но, как показывает практика, совершив нечто плохое, мужья чаще всего находят массу причин и отговорок этому. А зачастую еще и женщин начинают обвинять. Достаточно вспомнить поговорку: «Надела короткую юбку — не плачь, что изнасиловали».

Поэтому прощая любимого, раз за разом, задумайтесь, а не наступаете ли вы на одни и те же грабли? И не возненавидите ли вы человека, которого вынуждены день за днем прощать? Ведь как подметил Реми де Гурмон, прощение — это аристократическая форма презрения…

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