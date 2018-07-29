Неравный брак: как живут звездные пары с большой разницей в возрасте

На всю страну продолжает греметь история развода народного артиста СССР Армена Джигарханяна со своей молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Теперь бывшая жена окажется на скамье подсудимых за установку в одном из рабочих кабинетов актера скрытой видеокамеры. «Вечерняя Москва» расскажет, как еще развивались браки знаменитостей, в которых один партнер заметно старше другого.

Для звездной телеведущей брак с известным хоккеистом стал третьим. Они познакомились на одной из вечеринок в ночном клубе, а уже через несколько месяцев Игорь Макаров сделал Кудрявцевой предложение руки и сердца. Причем в довольно необычном месте — такси.

Официально пара оформила отношения в июне 2013 года. Это была одна из самых ярких и дорогих свадеб российского шоу-бизнеса. Паре достаточно трудно находить время на то, чтобы побыть вместе: Кудрявцева занята на съемках, Макаров с 2016 года выступает за уфимский «Салават Юлаев», поэтому в Москве появляется не так часто. Но их брак только крепнет: на днях телеведущая подтвердила слухи о своей беременности, которые ходили еще в мае этого года.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

2 Июл 2018 в 1:49 PDT Эмманюэль Макрон (40 лет) и Бриджит Тронье (65 лет)

Роман президента Франции с его супругой начался в 1993 году. Макрон был одноклассником дочери Бриджит, он посещал ее занятия по литературе и обучался под ее руководством в театральном классе. Несмотря на статус ученика и учительницы и разницу в возрасте почти в 25 лет, через год у пары завязались отношения. Родители Макрона, которые не хотели скандала, насильно разлучили влюбленных и перевели сына в другое учебное заведение. Но их связь не оборвалась.

В январе 2006 года будущая первая леди Франции ушла от своего мужа и узаконила отношения с Макроном. Со временем их отношения только крепнут.

Действующий президент США познакомился с топ-моделью в 1998 году, когда Трамп еще находился в барке с предыдущей супругой — американской актрисой Марлой Мейплз. Пара узаконила отношения в 2004 году. После того как Трамп выиграл президентскую гонку, Меланья стала первой леди США, которую электорат увидел обнаженной. В карьере модели было огромное количество эротических фотосессий в белье, а за пару лет до знакомства с мужем она снялась ню для издания Мах.

Отношения Трампа и Меланьи регулярно потряхивает. Папарацци то и дело выхватывают моменты, когда супруга отказывается идти с Дональдом за руку и всячески его сторонится. В феврале этого года Меланья отказалась фотографироваться со своим мужем, а за месяц до этого не захотела сопровождать президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако слухов о разводе с первой леди страны пока нет, несмотря на инсайды о натянутых отношениях между ними.

Пара познакомилась летом 2001 года. Как рассказывал сам Галкин в одном из интервью, это случилось в Витебске на фестивале «Славянский базар», где Пугачева была председателем жюри. Их отношения завязались не сразу, они поняли, что нужны друг другу, только спустя пару месяцев. Официально брак был заключен в декабре 2011 года. Максим Галкин стал пятым мужем, пародист впервые в жизни оформил свои отношения официально. Спустя два года суррогатная мать родила паре двойню — дочь Елизавету и сына Гарри.

Пугачева и Галкин стали одной из самых известных пар шоу-бизнеса. В браке они живут до сих пор.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Эта история — роман учителя и ученицы. Наталья познакомилась с будущим мужем в Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования, где попала на курс Ивана Краско. Со временем их отношения стали чем-то большим. Они поженились в сентябре 2015 года, молодая жена постоянно выкладывала фотографии, на которых запечатлена семейная идиллия. Но сейчас пара на грани развода. Об этом сам Краско рассказ в эфире одной из телепередач, где пара прошла проверку на детекторе лжи. Причина — якобы юная супруга строила глазки другому мужчине.

Как бы ни закончилась эта история, сама Наталья подчеркивает: с Иваном Ивановичем они останутся людьми, которые уважают друг друга.

Подробнее об истории Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна можно прочитать здесь.