Жасмин: «Мой муж не разрешит мне эротическую фотосессию в журнале»

Певица рассказала об отношениях с Иланом Шором.

40-летняя Жасмин более семи лет счастлива в браке с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Маргариту и двухлетнего сына Мирона. На днях певица отправилась в Баку на фестиваль «Жара», где дала небольшое интервью порталу Dni.ru

Жасмин предпочитает проводить лето в компании семьи на родине супруга, в Молдавии. Говоря об Илане Шоре, певица улыбается: «Он у меня очень ревнивый! До того, как я стала его женой, он следил за каждым моим шагом, за мужчинами, с которыми я общаюсь. Сейчас он стал поспокойнее, немного расслабился. Но все равно, когда недавно с Денисом Клявером снимали клип на песню „Любовь-отрава“, муж мне потом высказал: „Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?“ И эротическую фотосессию в мужском журнале он точно мне не разрешит».

По словам артистки, ее муж абсолютно спокойно и с юмором относится к тому, что пишут о них в прессе: «Он понимает, что это часть моей профессии и не обижается, если журналисты сочиняют небылицы. Говорит, что, если пишут, значит у людей есть интерес. Кто публике не нужен, тех и в прессе нет. Да и запрета на какие-то темы нет — я могу с репортерами обсуждать любые вопросы».