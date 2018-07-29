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Может не надо? Как совместный просмотр порно влияет на отношения в паре
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Может не надо? Как совместный просмотр порно влияет на отношения в паре 

Anews 25 минут назад
Фото: Anews
Порнография оставляет весьма спорный след на психике человека, а пока общество активно пользуется преимуществами данного вида контента, ученые нашли в нем угрозу. В частности, от негативного влияния просмотра порно страдают влюбленные пары.
Отношения
Ученые проанализировали сексуальную жизнь добровольцев в возрасте 18-34 лет, которые состоят в отношениях. Как оказалось, более 76% мужчин и 34% женщин просматривают порно во время ссор со своей второй половинкой. Те пары, в которых ни один из партнеров не просматривает пикантные ролики, отличаются более гармоничными отношениями. Психологи рекомендуют просматривать порно вместе с партнером, чтобы снизить вероятность измены и количество ссор. Зависимость
Порнография помогает получить легкодоступное удовольствие, поэтому ее просмотр быстро входит в привычку. Во время кульминации высвобождается гормон дофамин, отвечающий за удовольствие. Подсознательно человек будет стремиться к просмотру порнографии, поскольку таким образом достичь оргазма намного легче, чем с партнером. Близость
Несколько пар добровольцев согласились принять участие в исследовании на проверку влияния порно на близость в отношениях. В результате эксперимента выяснилось, что все его участники после совместного просмотра порно хуже справлялись с заданиями на доверие и теряли понимание друг друга. В частности, после перерыва в просмотре порно на две недели близость партнеров восстановилась. Измена
Ученые выяснили, что именно привлекает человека в просмотре порно-видео, в частности, большинство любителей такого кино видят красивых и доступных актеров. Часто такие мысли приводят к тому, что имеющийся партнер кажется не таким привлекательным и готовым на все. К тому же, в фильмах для взрослых происходит частая смена партнеров, что повышает риск измены у зрителей.]]>
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