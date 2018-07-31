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В США пенсионерка застрелила мужа за подписку на порно
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В США пенсионерка застрелила мужа за подписку на порно 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
69-летняя жительница США, узнав, что ее муж оплатил премиум-подписку на телеканал, транслирующий порнографию, совершила убийство. Пенсионерка дважды выстрелила в своего 65-летнего супруга, который от полученных ранений скончался на месте.
Как сообщает ВладТайм, женщина сама позвонила в полицию. В ходе допроса она призналась, что причиной содеянного стала порнография. Женщина отказалась от идеи оформления платной подписки, но мужчина все равно оформил заказ. Тогда супруга отправилась в дом, где нашла спрятанный пистолет и выстрелила мужу в ногу. Вторая пуля попала в голову.
Ранее «СП» писала, что в Крыму мужчина в порыве ревности облил сожительницу бензином и поджёг её.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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