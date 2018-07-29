5 удивительных фильмов о женской дружбе

«На пляже», 1988

История длиной в 30 лет рассказывает о дружбе двух девушек из разных социальных слоев, познакомившихся на пляже в Калифорнии. Одна из них, Си Си Блум ( Бетт Мидлер ) — небогатая, мечтающая о карьере актрисы, а вторая — благополучная богатая аристократка Хилари Уитни Эссекс ( Барбара Херши ).

«Клуб первых жен», 1996

«Клуб первых жен» — экранизация книги Оливии Голдсмит со звездным составом из Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон . Искрометная и духоподъемная комедия о трех подругах, которые стали счастливы в разводе. Каждая из них пытается отомстить бывшему мужу, которые бросили своих жен ради молодых и горячих девочек. К слову, бывшие мужья заслужили свое наказание!

«Практическая магия», 1998

Несмотря на то, что фильм полон распространенных клише, тем не менее он отлично справляется с задачей рассказать о женской взаимовыручке. Дружит здесь вся большая семья: тетки-ведьмы со своими племянницами, которых они вырастили, да и сами сестры вопреки испытаниям временем и горем. Бесшабашная Николь Кидман и мечтающая о тихом семейном счастье Сандра Буллок вместе дадут отпор агрессивному бывшему, а заодно и справятся с проклятием, которые сами на себя в детстве и наложили, при помощи лопаты и капельки магии.

«Джинсы-талисман», 2005

«Джинсы-талисман» — экранизация одноименного подросткового бестселлера о четырех девушках, которые проводят лето порознь и по очереди носят джинсы, удивительным образом приносящие им всем удачу. На самом деле помогают подругам, конечно, не джинсы, а понимание того, что в своих проблемах взросления они не одиноки, и как бы далеко ни были остальные героини, они переживают всё то же самое. В роли подруг — Эмбер Тэмблин Алексис Бледел , Америка Феррера и Блейк Лайвли.

«Секс в большом городе», 2008

Конечно же эта подборка была бы неполной без культового «Секс в большом городе». Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта навсегда останутся в наших сердцах эталоном крепкой женской дружбы. Расставания с мужчинами, борьба с тяжелой болезнью, финансовые проблемы и личностный кризис — что только эти четыре подруги не преодолели вместе.