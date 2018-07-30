Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше

Причины, по которым молодые женщины выбирают мужчин постарше

Всегда мужчины в возрасте будут более привлекательными для женщин. Естественно, это обобщенный вопрос, ведь и среди мужчин старшего возраста могут попадаться идиоты, а парень помладше может оказаться не по годам умным собеседником.

Их очарование относится к старой школе

Мало кто из дам предпочтет слышать "Привет, детка" во время первого свидания. И не важно, о чем мы сейчас говорим: придвинуть стул, подать пальто или подарить цветы вместо того, чтобы пытаться зажать вас возле стены. Любое из этих действий способно растопить сердце любой женщины, а ведь это — романтика "старой школы".

Они умнее и мудрее

Конечно, с годами все мы становимся мудрее. Неудивительно, что женщины предпочитают тех мужчин, кто прошел через определенный опыт в своей жизни. Дамы не любят ждать, пока мальчики вырастут — им проще обрести "готового" мужчину.

Они не пытаются изменить женщину

В то время, когда парни вашего возраста думают о том, как вы симпатично и стильно одеты, взрослому мужчине безразлично, какого цвета у вас лак на ногтях, или сколько у вас появилось седых волосков. Взрослые мужчины больше увлечены вашим внутренним миром, а на несовершенства смотрят проще, в отличие от младших по возрасту.

Они готовы брать на себя ответственность

Часто образ взрослого мужчины ассоциируется во властностью. Такие мужчины могут найти грань, где брать на себя ответственность полностью, но в тот же момент не предстать перед своей дамой в роли тирана. Властность мужчины позволяет партнерше чувствовать себя более защищенной, а на подсознательном уровне она расценивается как обещание быть вместе даже в сложные моменты.

Они умеют зарабатывать

Как правило, взрослые мужчины занимают должности крупнее, и отличаются финансовой стабильностью, что равносильно гаранту спокойной жизни. А перед этим не устоит ни одна женщина. Хоть это и кажется циничным, но большинство представительниц прекрасного пола, которые намерены устроить личную жизнь, отдадут предпочтение человеку со стабильным заработком и домом.

Речь не идет о трофеях

Взрослые мужчины отличаются уверенностью, ведь они прошли через многие ситуации. За их плечами — "подкаты" к девушкам в барах, тайное уединение в машинах и так далее. То есть, мир для них — это что-то познанное. Они не хотят хвастаться своим друзьям, удалось ли с вами переспать. Все, что им нужно — спокойный вечер в компании своей любимой.

Они гораздо более честные

Несмотря на то, случайное это знакомство или серьезные отношения, мужчины точно знают, чего они хотят от своей партнерши. Также они говорят об этом уверенно и не грубо, а подобную честность женщины очень ценят.

У них изысканный вкус

Как только речь заходит о таких тонких вещах, как вино, еда, одежда или путешествия, взрослые мужчины предпочитают более изысканные вещи. Они могут себе их позволить, а также знают, что хорошая вещь не может стоить дешево.

Они хорошие повара

Женщины обожают, когда мужчины умеют готовить. И речь идет не о простой глазунье или бутербродах. Женщины любят, когда их партнер радует приготовленным ужином: говядиной по-бургундски или картофельной запеканкой. А взрослые мужчины готовят и не полагаются в этом на кого-то другого.

Они, как правило, очень уважительны

Вероятнее всего, они пережили опыт несчастной любви или потери близкого. Поэтому они более уважительны к партнерше и понимают вас лучше. Такие мужчины более открыты и в подобных парах происходит меньше ссор.