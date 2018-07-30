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Мужчины тоже плачут после занятий любовью
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Мужчины тоже плачут после занятий любовью 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Психологи из QUT's School of Psychology and Counselling обнаружили, что мужчины тоже могут страдать от посткоитальной дисфории. Так называется состояние подавленности, апатии, ухудшения настроения и даже депрессии, наступающее после окончания полового акта.
Ранее считалось, что посткоитальная дисфория свойственная только женщинам. Однако данные последних исследований демонстрируют, что и мужчинам не чужды подобные переживания.
В анонимном онлайн-опросе приняли участие более 1,2 тысячи мужчин из Австралии, Германии, России, Великобритании, США, Новой Зеландии и других стран. Оказалось, что 4% участников опроса регулярно страдают от посткоитальной дисфории. А 41% мужчин переживали это состояние, как минимум, один раз в жизни, причем 20% испытывали перечисленные симптомы в течение предыдущих четырех недель.
Ученые указывают, что данное состояние реже развивается у тех пар, которые после завершения полового акта еще некоторое время демонстрируют друг другу свои чувства и удовлетворенность процессом: общаются, обнимаются, целуются и т. п. То есть данный этап важен для поддержания психологического состояния партнеров и сохранения близости между ними.
По словам ученых, полученные данные указывают на то, что мужское переживание интимных контактов гораздо сложнее и разнообразнее, чем считалось ранее. А это значит, что некоторые вопросы лечения половых расстройств стоит пересмотреть.
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