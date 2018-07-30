Отец Хита Леджера прокомментировал тайную свадьбу Мишель Уильямс: «Я ужасно рад за нее»

Новость о тайной свадьбе Мишель Уильямс и Фила Элверума даже для преданных поклонников актрисы стала большим сюрпризом — о ее романе с музыкантом они и не догадывались. А вот отец Хита Леджера , бывшего возлюбленного Мишель и отца ее 12-летней дочери Матильды, кажется, был в курсе того, что звезда собралась под венец. После смерти своего сына Ким Леджер сохранил с Уильямс теплые и близкие отношения и часто с ней общался. В интервью изданию Sydney Morning Herald Sunday он рассказал, что, хотя на свадьбе и не присутствовал, он очень рад за Мишель.

Мы безумно счастливы, это здорово,

— сказал он и добавил, что, так как Мишель не любит распространяться о личной жизни, давать слишком много комментариев относительно нее и свадьбы он не будет.

Мишель Уильямс

Напомним, что о свадьбе 37-летней Мишель Уильямс и 40-летнего Фила Элверума стало известно в конце прошлой неделе. Об этом сама актриса, прежде никогда не вдававшаяся в подробности своей личной жизни, сообщила журналу Vanity Fair.

Очевидно, что я никогда в жизни не говорила об отношениях. Но Фил — это другое. Он так сильно меня любит, и я наконец-то чувствую себя свободной,

— разоткровенничалась она.

Для Мишель этот брак стал первым, а вот Элверум женился во второй раз (его первая супруга Женевьев Кастре, которая подарила ему дочь Агату, скончалась два года назад от рака).

Фил Элверум