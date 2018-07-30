Ещё
Известны гости на свадьбе Ника Джоноса и Приянки Чопры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше

Известны гости на свадьбе Ника Джоноса и Приянки Чопры 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Оказалось, что невеста певца Ника Джоноса (Nick) Приянка Чопра (Priyanka) давно знакома с королевской семьёй, а если быть точнее — с Меган Маркл (Megan). В архивах даже нашёлся снимок, на котором видно, что девушки сидят вместе в ресторане. И теперь Приянка, как официальная невеста Ника, видимо, решила познакомить его со своими друзьями. Как сообщает источник, вместе с Джоносом они недавно съездили в Лондон и посетили королевскую семью. Пары вместе поужинали, но цель приезда молодоженов так и осталась неизвестной. Поклонники предполагают, что связана это с предстоящей свадьбой Приянки и Ника, ведь совсем недавно обручились и сами Меган с Принцем Гарри (Prince). В любом случае, уверены, атмосфера была хорошей, и королевскую чету наверняка можно будет увидеть и в числе приглашённых гостей.
Напомним, Ник Джонас сделал предложение Прянке Чопре на её-ой день рождение, находясь в отношениях всего два месяца. Сама пара свою помолвку пока никак не комментирует.
Popcake.tv: последние новости
Могут ли Селена Гомес и Хейли Болдуин быть подругами? Белла Хадид и The Weeknd уединились в Японии Дарья Клюкина тайно обручилась с Егором Кридом?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, у которых поехала крыша5
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы4
Россиянки назвали минусы серьезных отношений3
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой21
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
05:15
Некрасивые жены звездных красавцев
Звёзды
14:45
Актеры, у которых поехала крыша
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение