Известны гости на свадьбе Ника Джоноса и Приянки Чопры

Оказалось, что невеста певца Ника Джоноса (Nick) Приянка Чопра (Priyanka) давно знакома с королевской семьёй, а если быть точнее — с Меган Маркл (Megan). В архивах даже нашёлся снимок, на котором видно, что девушки сидят вместе в ресторане. И теперь Приянка, как официальная невеста Ника, видимо, решила познакомить его со своими друзьями. Как сообщает источник, вместе с Джоносом они недавно съездили в Лондон и посетили королевскую семью. Пары вместе поужинали, но цель приезда молодоженов так и осталась неизвестной. Поклонники предполагают, что связана это с предстоящей свадьбой Приянки и Ника, ведь совсем недавно обручились и сами Меган с Принцем Гарри (Prince). В любом случае, уверены, атмосфера была хорошей, и королевскую чету наверняка можно будет увидеть и в числе приглашённых гостей.

Напомним, Ник Джонас сделал предложение Прянке Чопре на её-ой день рождение, находясь в отношениях всего два месяца. Сама пара свою помолвку пока никак не комментирует.