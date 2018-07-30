Во имя любви: нужна ли ложь в отношениях

«Ого, какие симпатичные ножки у той девушки!» — говорю я на улице. «У какой девушки? Где? Не вижу никакой девушки!» — мой парень крайне правдоподобно крутит головой, загадочно улыбаясь. Смотрим телевизор. «Какая Джоли всё-таки красивая…» — мечтательно шепчу я. «Она? Да ну. Не знаю. Ты красивее!» — уверенно говорит Дима и снова смеется той стороной лица, которая повернута не ко мне. Я тоже улыбаюсь и благодарно жму ему руку.

Разумеется, так было не всегда. Раньше бывали ситуации, когда я сердито сжималась от его вполне адекватных одобрительных замечаний о внешности актрис, проходящих девушек, чьей-то красивой груди. Я не хочу сказать, что в подобных высказываниях партнера есть что-то криминальное и оскорбляющее. Но будем честны — только совершенно железной девушке будет абсолютно всё равно. Как бы мы ни изображали полную уверенность в себе, отмечая вслух красоту других женщин, от своего мужчины мы при этом настойчиво ждем словесного подтверждения, что для него безусловно прекрасна в этом мире только одна.

«Нужно быть увереннее в себе», «не нужно цепляться за такие мелочи к мужчине» –я точно знаю, как много девушек скажут именно так, прочитав этот текст. Я считаю иначе. Нужно быть честнее — и с собой, и с партнером. Если вы неизменно испытываете неприятные чувства, когда ваш мужчина открыто хвалит внешность другой женщины, — у вас будет всего два пути.

Давить в себе эти ощущения, раздражаться и срываться через полчаса из-за совершенно глупой мелочи. Или — поговорить. Я выбрала второй путь. И нелегко давшимся мне спокойным тоном объяснила, что — да, по-глупому обижаюсь во время подобных комментариев. Тогда мы оба посмеялись и нашли забавные способы реагирования (примеры в начале статьи), если вдруг я сама случайно начну кого-то обсуждать. В этот момент красота всех женщин мира перестала быть для меня какой-то эмоциональной проблемой — ведь если мужчина идет в такой, немного нелепой, ситуации навстречу своей женщине, это действительно уважение и любовь.

У каждой девушки в отношениях есть свои триггеры. Я привела пример с внешностью, потому что ее восприятие — самый частый источник беспокойства для всех женщин. Но бывают и не совсем логичные, не до конца осознаваемые моменты. Например, раньше девушке говорили, что она плохо готовит (родители или предыдущий партнер). И, возможно, она каждый раз ждет развернутой похвалы за свои старания на кухне — но получает дежурное «спасибо». И она думает — зачем расстраиваться из-за такой мелочи? Но — расстраивается, и всё тут.

Неудовлетворенность копится и выливается в раздраженный спич в духе «я всё для тебя, столько готовлю, а ты…» Разумеется, ни к чему хорошему подобные ситуации не приводят. Поэтому лучше сразу спокойно поговорить. Почему эти советы всё еще звучат, хотя кажутся такими простыми? Казалось бы, что уж проще — два любящих человека, сели и обсудили всё! Но нет. Внутри у нас сидит страх — раскрыться, довериться, получить в ответ удар. Потому и нападаем с криками и упреками — так безопаснее отстаивать свои желания. Только вот не работает. Нужно поверить в магию простой фразы «знаешь, если честно, мне неприятно, когда ты…» — сказанной спокойно, доверительным тоном. Поверьте, все эти «мелочи», которые мы так задавливаем в себе, очень сильно влияют на общий фон вашей совместной жизни. К тому же если вы зададитесь целью и придете к психотерапевту, чтобы проанализировать, почему незначительная ситуация, повторяясь, так выбивает вас из колеи (например, мужчина всё время ставит в пример свою маму или упоминает ситуации из жизни с бывшей девушкой), то вскоре поймете, что всё это вовсе не мелочь.

Важно понимать и то, что партнер создает эти ситуации и произносит подобные вещи вовсе не для того, чтобы уколоть вас (да-да, внутренне мы внезапно можем расценивать это именно так). На самом деле, он просто не знает, что это для вас болезненно, вот и всё.

Рассказать о том, что вас беспокоит, — это еще не конец пути. Вам и партнеру придется найти некие эвфемизмы и алгоритмы поведения в сложных ситуациях. Будет здорово, если вы посмеетесь и самостоятельно предложите варианты фраз. «Просто говори, что я лучше»… И хотя бы оба понимаете, что это лукавство, магический эффект от такого реагирования будет происходить всё равно.

В своих бесконечных попытках похудеть я продолжаю носить на себе лишние 7 килограммов. Дима придумал совершенно талантливое реагирование на ситуацию — он неизменно говорит, что я «сочная». Разумеется, мы оба смеемся и понимаем, что речь о вполне себе лишнем жирке. Но комплименты в духе «ты у меня такая стройная» уже не пройдут. А вот «ты такая сочная» — неизменно воспринимаются на ура. Это, кстати, тоже болезненная тема для многих женщин. И мужчины, увы, не всегда понимают, как легко может ранить упоминание о лишнем весе. Лучше поговорить и объяснить, что есть сотни способов направить свою девушку на путь улучшения физической формы — совместные походы в спортзал и бассейн, ненавязчивое обсуждение здорового питания и поддержка во время диет. Чаще всего девушка сама прекрасно знает о своих особенностях и уже прилагает все усилия, чтобы измениться. И партнеру лучше постараться откусить себе язык, чем произнести что-то вроде «эти джинсы тебя полнят» или «знаешь, у тебя животик — ты не могла бы его втянуть?».

Мужчинам во всей этой сложносплетенной ткани из обид, «неправильных» слов и выражений, «не того» взгляда — конечно, приходится непросто. Во-первых, им трудно представить, что подобные вещи могут всерьез ранить. Во-вторых, это постоянная ходьба по минному полю — неизвестно, где может взорваться. Поэтому, даже если партнер с готовностью обсудил ваши тонкие душевные настройки, дайте ему простор для ошибок. А если ссоры повторяются и прийти к пониманию не удается — попробуйте найти для обсуждений новый алгоритм.