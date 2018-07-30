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Россиянки назвали минусы серьезных отношений
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Россиянки назвали минусы серьезных отношений 

Дни.ру 1 час назад
Специалисты выяснили, что женщины считают серьезными отношениями. При этом представительницы прекрасного пола назвали их положительные и отрицательные стороны.
Для половины опрошенных — это отношения, где есть любовь и взаимоуважение. 22% респонденток подразумевают под этим понятием глобальные общие планы: рождение детей, покупка недвижимости, переезд в другую страну.
О том, что только брак делает отношения серьезными, заявили 12% ответили, 7% — совместное проживание, 7% — длительные отношения. И 2% считают, что, если был секс — отношения можно назвать серьезными.
Большинство россиянок ответили, что серьезность не зависит от длительности отношений. Главным плюсом такой связи 76% опрошенных женщин назвали стабильность и уверенность, 12% — регулярный и безопасный секс, 4% — экономию бюджета, 2% — социальный статус жены.
Примечательно, что 6% ответили, что у серьезных отношений нет плюсов, сообщает тренинг-центр «Секс.рф». Для 26% минусом является отсутствие свободы, для 10% тот факт, что все становится общим. 6% ответили, что минус — секс только с одним партнером, а 3% — статус жены.
При этом 74% опрошенных считают, что дружба или непродолжительный роман вполне могут перерасти в серьезные отношения. 8% ответили, что такие отношения развиваются по другому, не из дружбы и интрижек.
Ранее россиянки назвали самые вредные привычки мужчин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится чрезмерная увлеченность компьютерными играми.
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