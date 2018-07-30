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Мужчина на одну ночь: зачем он женщине
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Мужчина на одну ночь: зачем он женщине 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
В последнее время женщины все чаще идут на «одноразовые» отношения с мужчиной. Причем инициатива нередко исходит от первых, вплоть до покупки интим-услуг. Зачем же женщине мужчина на одну ночь?
Это помогает снять напряжение
Некоторые видят в сексе способ для физической и эмоциональной разгрузки. Если у женщины нет постоянного партнера, она может, скажем, отправиться в клуб и там кого-нибудь «склеить». Одноразовый партнер в данном случае служит своего рода «лекарством». Это подтвердили и результаты исследования специалистов Корнелльского и Нью-Йоркского университетов (США), которые предложили 372 студентам одного из колледжей вести интимный дневник, в котором молодые люди делились своими ощущениями от сексуальных похождений.
Как выяснилось, после связей на одну ночь многие добровольцы ощущали себя более уверенными и счастливыми, чем те, кто отказывался от таких контактов.
Новые впечатления
Для иных секс — разновидность спорта или хобби. Каждый новый партнер — это новые ощущения. И именно за этим женщина охотится. А отношения с одним и тем же партнером — это уже не то.
Нежелание брать на себя обязательства
К постоянному партнеру женщине приходится приспосабливаться, да еще контактировать с его родными и друзьями, которые не всегда являются приятными людьми… С одноразовым партнером все проще: можно заняться сексом, а наутро расстаться без всяких взаимных претензий. То есть и личная жизнь какая-то есть, и удовольствие, но при этом женщина ничего мужчине не должна.
Залечивание душевных ран  Иные женщины прибегают к одноразовому сексу как к «вышибанию клина клином» после разрыва с постоянным партнером. Правда, «метод» помогает далеко не всем, утверждают психологи. Если таким способом вы пытаетесь отомстить вашему «бывшему», то маловероятно, что он вас поймет. Да и в эмоциональном плане интим с первым встречным вряд ли что-то даст.
Биологический фактор
Западные исследователи обратили внимание на то, что более половины «одноразовых» встреч происходят в фазе овуляции, когда половое влечение у женщин достигает своего пика.
Между тем английский сексолог Робин Бэйкер полагает, что существует эволюционный механизм, который толкает женщину на связь именно в этот период менструального цикла, когда вероятность зачатия наиболее высока. При этом нередко именно в эти дни женщина изменяет своему постоянному партнеру, поскольку с новым партнером она испытывает сильное возбуждение и легко достигает оргазма, что способствует оплодотворению. С постоянным партнером этого может и не происходить из-за привыкания. Кстати, тот же Робин Бэйкер выяснил, что 11% детей 5 тысяч замужних англичанок в возрасте от 30 до 40 лет были рождены ими не от законных отцов, причем в большинстве случаев сами матери об этом факте даже не подозревали.
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