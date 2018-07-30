Привычки, которые лишают нас оргазма

О том, как не «накосячить» в сексе, мы уже много раз писали, не жалея html и своих пальцев. Но оказалось, что допустить промах можно не только в постели с другим человеком, но и с самой собой. Причем последствия могут аукнуться даже потерей оргазма во время реального секса.

О том, как избежать подобных ошибок или «вернуть все как было» расскажет эксперт-сексолог популярной сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр СЕКС.РФ» Наталья Романовская

Не каждая мастурбация одинаково полезна

Мастурбация — безусловно очень важная часть нашей интимной жизни, которая помогает развить свою сексуальность, исследовать тело и пробуждать новые эрогенные зоны. Но, к сожалению, из-за низкого уровня сексуального образования в России многие не знают, как правильно заниматься self-сексом.

Источником сакрального знания о том, где правильно «потереть», чтобы было хорошо, обычно выступают не очень сведущие в этих вопросах подруги, которые старательно заманивают нас в секту «душа и огурца». В результате такого «соло» многие травмируются или вообще изменяют естественные механизмы получения сексуальной разрядки.

Как этого избежать?

Для начала — понять, какая мастурбация полезная, а какая приносит лишь вред. Сексология выделяет всего два типа — адаптивную и дезадаптивную. К адаптивной относится тот вид мастурбации, при котором формируются навыки, которые потом легко применимы в сексе с партнером, то есть способствующие наступлению оргазма во время полового акта. Это — условно правильная мастурбация.

Что касается дезадаптивной, то она, наоборот, приучает ваш организм испытывать оргазм в условиях, которые невозможно воссоздать в паре. Это рано или поздно может привести к тому, что секс с партнером вообще перестанет приносить вам удовлетворение.

Какие действия относятся к дезадаптивной мастурбации?

1. Поиск «детского» оргазма

Самая частая проблема у молодых девушек — фиксация на том виде оргазма, который они неосознанно получали в детском и подростковом возрасте. Таких оргазма два: миокомпрессионный, то есть оргазм от сжатия бедер или ягодичных мышц и его подвид — «секс с одеялом» (тот же самый миокопрессионный, только с сжатием предмета между ног для стимуляции клитора).

Такой оргазм, кстати, может случиться совершенно случайно, например, во время лазания по канату или велосипедной прогулки. Ощущения могут быть настолько яркими, что вы продолжаете пытаться воспроизвести его и формируете нейронную связь, закрепляя «бесконтактный оргазм». При сексе же с реальным мужчиной могут начаться проблемы.

Чтобы избавиться от «синдрома сжатых бедер» многие даже вынуждены обращаться к сексологам и психотерапевтам. Так что лучше сразу отойти от этого вида мастурбации, как бы легко и просто вы не получали оргазм с его помощью.

2. Эксперименты с температурой и интенсивностью, которые невозможно получить с партнером

Этот пункт относится к любительницам получить удовольствие в душе с помощью насадки или даже без нее, а также к тем, кто хранит под кроватью коллекцию из различных монстрообразных вибраторов, от работы которых крошится фундамент дома.

Секс-игрушки — это замечательно, но они в основном предназначены для внесения разнообразия в интимную жизнь пары, а не для замены ими реального партнера. Если же у вас в определенный период нет партнера, то стоит подобрать вибраторы, максимально имитирующие температуру и амплитуду фрикций живого человека.

Иначе ваши эрогенные зоны привыкнут к слишком интенсивной стимуляции или зафиксируются на «холодном», неанатомичечком предмете внутри. Такой секс-паттерн буквально въедается в ваши нейроны, и когда на пороге возникнет Он, вы будете не наслаждаться, а думать, что насадка для душа однозначно была лучше в постели. И носки не разбрасывала.

3. Мастурбация, заточенная только под оргазм.

Многие воспринимают время наедине с собой по «мужскому типу», то есть как возможность для быстрой разрядки. В итоге оргазм получается блеклым, а морального удовлетворения не происходит. Чтобы такого не случалось, воспринимайте мастурбацию как телесно-ориентированную терапию.

Изучите все свои эрогенные зоны, двигаясь от ушей, рук, груди и ног к интимным местам. Найдите точки U, G, A, K, поглаживайте их пальцами, меняя стимуляцию то на легкую вибрацию (для этой цели, например, отлично подойдет вибратор-флешка Qwirby), то на интенсивные мануальные техники.

Как бороться с последствиями неправильной мастурбации?

С помощью новых нейронных сетей! Для этого существует универсальная техника «Мост». С ее помощью практически любую зону нашего тела можно «научить» оргазму, по принципу работы с искусственным интеллектом (как тебе такое, Илон Маск ?). Суть техники заключается в том, чтобы «обмануть» мозг постепенно подключая к дезадаптивной мастурбации элементы «правильной» и постепенно снижая присутствие «вредных» нейронных путей.

Если сразу резко переключиться с неправильной мастурбации на адаптивную, то оргазм просто пропадет, ведь организм уже привык получать свою дозу «кайфа» таким образом.

Например, если вы хотите избавиться от заточенного на душ оргазма, то в первую неделю вы продолжаете свой обычный ритуал, одновременно стимулируя любую из нейроактивных точек влагалища, например, K.

Во время оргазма мозг «запомнит» участие нового элемента. Далее нужно просто аккуратно снижать количество водной стимуляции, желательно исключая ее прямо перед самим оргазмом, а потом убрать совсем. Вуаля, у вас есть новый оргазм.