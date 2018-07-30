Американская пенсионерка застрелила мужа из-за порно

69-летняя жительница США застрелила супруга после того, как он купил подписку на телеканал с порнографией. Согласно сообщению портала katv.com, 65-летний мужчина умер от двух огнестрельных ранений.

Пара поссорилась из-за того, что мужчина оплатил подписку на платный канал с контентом 18+. Его жена была возмущена: однажды она уже отказывалась от этой услуги. После разбирательств женщина взяла пистолет, хранившийся в доме, и дважды выстрелила: попала в ногу и голову супруга.