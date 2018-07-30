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Американская пенсионерка застрелила мужа из-за порно
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Американская пенсионерка застрелила мужа из-за порно 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
69-летняя жительница США застрелила супруга после того, как он купил подписку на телеканал с порнографией. Согласно сообщению портала katv.com, 65-летний мужчина умер от двух огнестрельных ранений.
Пара поссорилась из-за того, что мужчина оплатил подписку на платный канал с контентом 18+. Его жена была возмущена: однажды она уже отказывалась от этой услуги. После разбирательств женщина взяла пистолет, хранившийся в доме, и дважды выстрелила: попала в ногу и голову супруга.
Затем злоумышленница вызвала полицию и сообщила, что убила мужа. Сейчас она задержана, передает "Уралинформбюро".
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