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Редкий выход: Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне в Сен-Тропе
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Редкий выход: Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне в Сен-Тропе 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Леонардо ДиКаприо (43) и Камила Морроне (21) встречаются меньше года, но, по словам инсайдеров, Лео все свободное время проводит с возлюбленной. Ходили слухи, что Камила уже даже познакомила актера со своей мамой! Так что, кажется, у них все серьезно.
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Правда, видим мы эту пару очень редко — последний раз папарацци удалось сфотографировать их на волейбольной вечеринке в Малибу на День независимости США 4 июля. И то Лео проводил время в основном в окружении друзей, а не своей девушки.
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А сейчас они снова появились вместе! ДиКаприо и Камилу заметили на яхте в Сен-Тропе в окружении друзей. Отдыхают по полной!
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Напомним, слухи об отношениях Лео и Камилы начали ходить ещё в конце прошлого года, но подтвердились они только в марте, когда папарацци поймали ДиКаприо у дома Морроне.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-leonardo-dikaprio-i-kamila-morrone-v-sen-trope/
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