Россиянки назвали минусы и плюсы серьезных отношений

Специалисты узнали у российских женщин, что они подразумевают под серьезными отношениями. Социальный статус, секс с одним партнером и общее имущество — плюсы и минусы крепких связей.

Участницами опроса стали девушки старше 18 лет, которые ведут половую жизнь, сообщили «Дни.ру». Для 77% дам в возрасте от 46 до 55 лет серьезные отношения — это любовь и взаимопонимание. Так же считают 43% девушек в возрастной группе от 18 до 25 лет.

Респондентки, для которых серьезные отношения, это рождение детей, покупка недвижимости или переезд в другую страну составили 22%. Лишь 12% участниц считают, что о серьезности намерений говорит регистрация брака, для 7% девушек — это совместное проживание. Секс же как фактор определяющий прочность связи назвали 2%.

По мнению большинства женщин, серьезность отношений не зависит от их продолжительности. Главным плюсом такой связи 76% назвали стабильность и уверенность. Для 12% опрошенных преимущества серьезных отношений в регулярном и безопасном сексе, для 4% — в экономии бюджета и для 2% — в социальном статусе жены. Остальные 6% заявили, что у серьезных отношений плюсов нет.

Почти половина респонденток считают, что в долгосрочный отношениях нет отрицательных сторон. Однако для 26% девушек минусом стало отсутствие полной свободы, а 10% не довольны тем, что все становиться общим. По словам 6% дам, минус серьезных отношений — это секс лишь с одним партнером. Статус жены не по нраву только 3% девушек.

Опрошенные 74% прекрасного пола считают, что короткий роман может перерасти в долгие и серьезные отношения. По мнению 10% девушек, в крепкие взаимоотношения вполне может превратиться и дружба. Другие 8% уверены, что дружба никак не влияет на серьезность взаимных намерений. По словам остальных, прочные отношения развивают без дружбы и интрижек.