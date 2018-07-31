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Женщины назвали плюсы серьезных отношений
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Женщины назвали плюсы серьезных отношений 

Anews 18 минут назад
Фото: Anews
Исследователи решили провести опрос среди российских женщин возрастом от 18 лет. Участники опроса должны были ответить, что именно они подразумевают под серьезными отношениями, и какие же в таких отношениях плюсы и минусы.
Более половины респонденток отметили, что серьезные отношения — это то, что пронизано любовью и взаимным уважением партнеров друг к другу.
22% относят к этому понятию существенные совместные планы, включая рождение детей, покупку жилья, оформление общей ипотеки или переезд в другую страну.
Около 12% женщин отметили, что серьезность отношениям придает бракосочетание, 7% отметили совместное проживание и еще 7% сделали акцент на том, сколько продолжается связь.
Лишь 2% россиянок считают, что серьезные отношения начинаются тогда, когда партнеры впервые переспали. В числе вопросов также было и вопрос о продолжительности серьезных отношений. Большинство опрошенных участниц отметили, что в их понимании серьезность отношений не зависит от того, как давно пара вместе.
В числе плюсов, которые приносят в жизнь серьезные отношения, 76% назвали стабильность и уверенность, 12% — регулярную половую жизнь, 4% — экономию бюджета, а 2% довольствуются социальным статусом жены.
Тем не менее 6% опрошенных сообщили исследователям, что по их мнению, серьезные отношения вовсе не имеют какие-либо плюсы, 26% считают ограничение свободы существенным минусом, а 10% не нравится то, что все становится общим. ​
По мнению 74% респонденток, к серьезным отношениям вполне может привести долгая дружба или недолгий роман. А 8% отметили, что подобным отношения наоборот не могут развиваться из дружбы или мелкой интрижки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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