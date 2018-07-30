Почему мужчины переживают «постсексуальный блюз»

Убеждение в том, что мужчины сразу после секса отворачиваются и впадают в довольный сон, тогда как женщины в той же самой ситуации нуждаются в объятиях, — не более чем миф. Новое исследование австралийских учёных свидетельствует о том, что сильный пол точно также могут чувствовать себя меланхолично и трепетно сразу после занятий любовью. С этим явлением следует бороться, пока оно не нарушило интимные отношения.

Явление лёгкой грусти после соития в мире учёных известно, как посткоитальная дисфория (PCD), или, в более поэтичной версии, «постсексуальный блюз». Обычно оно длится от пяти минут до двух часов, но до сих пор считалось, что влияет только на женщин. Изучая состояние «постсексуального блюза» у женщин, учёные сочли, что его можно объяснить всплеском гормонов. Те же гормоны иногда провоцируют головные боли после соития.

Когда же исследователи из Университета Квинсленда опросили более 1200 мужчин из Великобритании, Австралии, США, России и Новой Зеландии, то обнаружили, что и мужчинам также свойственна грусть после соития. Почти 41% мужчин испытывали подобное состояние в какой-то момент своей жизни, а эта цифра всего на 5% меньше, чем у женщин.

В течение последнего месяца жизни подобный симптомы отметила у себя пятая часть всех опрошенных мужчин. Пытаясь описать своё состояние, они говорили о чувстве пустоты, а также о состоянии чего-то «неудовлетворённого, раздражённого и беспокойного». Часть из них не могла выносить прикосновения партнёрши, и больше всего на свете хотела остаться в одиночестве.

В плену убеждений

Профессор Роберт Швайцер говорит о том, что в западной культуре принято считать, что мужчины должны всегда наслаждаться сексом. Именно поэтому очень сложно заставить сильный пол признаться, что занятие любовью может оставить их в депрессии и внутреннем раздрае.

«В мужской субкультуре существует шаблон: мужчины всегда желают секса и переживают его, как нечто приятное», — сказал он. — «Но сведения о PCD противоречат устоявшимся доминирующим представлениям о мужском опыте сексуальной активности».

«Warner Bros.»

Кадр из фильма «С широко раскрытыми глазами»

«Удивительно, что число женщин, испытывающих PCD на регулярной основе, практических равно доле мужчин с этим синдромом. Это не совсем понятно. Мы предположили, что у «постсексуального блюза» есть как биологические причины, так и психологические», — говорит он.

По мнению некоторых экспертов, это явление является сексуальным эквивалентом «раскаяния покупателя». «Постсексуальный блюз» можно сравнить с увесистым подзатыльником организму, который проявляется сразу же после того, как гормоны хорошего самочувствия начинают спадать после оргазма. Другие считают, что виноват, возможно, каскад гормонов, который запускает посткоитальные головные боли.

Для устойчивости отношений

Психологи, в свою очередь, убеждены, что люди могут чувствовать стыд или вину после секса из-за существующих культурных предубеждений. И с этой точки зрения можно было бы предположить, что PCD больше выражен среди пар, занимающихся «сексом на одну ночь». Однако исследование показало, что «постсексуальный блюз» может влиять даже на тех, кто находится в самых близких и тесных любовных отношениях.

Более вероятно, что PCD свойственен людям, испытавшим когда-либо тяжёлый психологический стресс, сексуальное насилие в детстве или имеющим некую сексуальную дисфункцию.

Интересно, что в предыдущем исследовании австралийцев на эту же тему, опубликованном в 2011 году, треть женщин рассказали, что они чувствовали депрессию даже после секса, полностью их удовлетворившего.

Исследователи предупреждают: минуты сразу после соития очень важны для поддержания тёплых и доверительных отношений, и если синдром «постсексуального блюза» имеет место, то его следует лечить.