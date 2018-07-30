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Мексиканец, влюбившийся в россиянку на ЧМ-2018, снял трогательное видео
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Мексиканец, влюбившийся в россиянку на ЧМ-2018, снял трогательное видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
История любви мексиканца Мигеля Минору и русской девушки Кристины стала вирусной, как только в сети появились свидетельства романтических отношений. Фото и видео пары вызывают бурную реакцию пользователей. Последняя видеозапись, которой поделился Мигель с подписчиками практически не оставляет сомнений — пара скоро поженится.
В письме он признается, что многие не верят в его историю любви и часто спрашивают, реальна ли она. Мигель отвечает: более чем. Он мечтает, чтобы эта история и дальше была похожей на сказку. Молодой человек вспоминает, как еще в детстве решил: женщина, которая станет его женой, будет самой счастливой. Именно такого будущего он желает своей русской возлюбленной Кристины.
В другом посте Мигель публиковал фото своей избранницы на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.
— Женщина, которая украла мое сердце. Spasibo Futbol. ️ история продолжается… — трогательно подписал фото мексиканский Ромео.
Мигель и Кристина познакомились в первый же день его визита в Россию. В день финала мундиаля он уже был полон решимости жениться и сделал россиянке предложение, так как понял, что встретил любовь всей жизни. На странице Кристины, на которую ссылается Мигель, всего одно фото. Девушка на нем — в белом платье. Возможно, свадьба уже состоялась? Вскоре, наверняка, романтичные влюбленные расскажут о своем счастье всем.
Ранее Пятый канал публиковал инструкцию, как на чемпионате мира не только насладиться игрой любимой команды, но и найти себе мужа из числа привлекательных иностранных болельщиков. Читала ее Кристина или нет, неизвестно, но полезные советы для охотниц за загранпринцами там имеются — проверьте сами.
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