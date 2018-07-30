Играть по правилам: традиции и обычаи современных свадеб

Свадьбы играют давно, и за это время успел сформироваться свод определенных правил. Они говорят о том, как нужно вести себя во время торжества, а чего делать не рекомендуется.

Наверняка вы слышали выражение: «Что за свадьба без драки?» Но лучше, чтобы речь шла все-таки не о вашей свадьбе. Нередко при составлении списка гостей между женихом и невестой возникают споры: она не хочет видеть кого-то из его друзей, он — людей из ее окружения. В такой ситуации оба выпишите на листочки имена «врагов» и решите, по сколько человек из каждого списка можно пригласить.

Приходить в загс — за 15 минут до начала регистрации. Этого времени достаточно, чтобы в толпе брачующихся отыскать своих или найти зал, где их назовут мужем и женой. Перед церемонией переведите мобильный телефон в беззвучный режим, чтобы его веселая трель не нарушила торжественность момента. В случае опоздания в зал регистраций входить не принято — дождитесь конца церемонии, чтобы поздравить молодых и извиниться за свою непунктуальность.

Невеста садится справа от жениха. По этой же стороне садятся ее близкие родственники, начиная с родителей, братьев и сестер, затем — дальние родственники, друзья и коллеги. По этому же принципу рассаживают и гостей жениха. Шафер садится возле невесты, а ее подружка занимает место возле жениха. Если в вашей компании есть заводилы, то лучше не сажать их за одним столом, а развести в разные стороны — таким образом они поднимут настроение всем гостям, а не только тем, кто сидит рядом. Если в банкетном зале накрыто несколько столов, то на них должны лежать карточки с именами гостей. Одиночек лучше сажать вместе, чтобы они не чувствовали себя чужими на этом празднике жизни. Главное правило при рассадке: гости не должны сидеть спиной к молодоженам.

Поскольку главные люди на свадьбе — это молодожены, то и тосты должны быть посвящены только им. Единственное исключение — родители молодых, в честь которых произносится отдельный спич. Ни в коем с­лучае нельзя предлагать выпить за очаровательную соседку или уморительного соседа по столу. А вот сами молодожены могут предложить выпить за гостей. Если вы нервничаете в присутствии посторонних и боитесь, что речь получится скомканной, отрепетируйте ее за несколько дней до торжества. Во время речи необходимо смотреть на молодоженов, а не блуждать взглядом по сторонам.

Свадьба — это торжество, изначально подразумевающее дресс-код: никаких топиков и мокасин на босу ногу. Дамы приходят в вечерних платьях, мужчины — в костюмах с галстуками. Это правило допускает исключения, если молодожены устраивают тематическую свадьбу — например в стиле диско.

Чем круче свадебное торжество, тем дороже оно стоит. В принципе стороны могут договориться между собой и поделить расходы пополам. Если же денежный вопрос вызывает трудности, можно обратиться к правилам этикета. Итак, жених покупает невесте кольцо, свадебный подарок, цветы, оплачивает госпошлину и свадебное путешествие. Родители жениха тратятся на свадебный костюм и подарок молодоженам. Невеста отвечает за свадебное кольцо жениха, подарки его родителям и номер в отеле. Родители невесты берут на себя расходы на свадебное платье, фотографа и тамаду.