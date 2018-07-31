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6 вещей, о которых он думает во время секса
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6 вещей, о которых он думает во время секса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В постели не принято говорить о каких-то несексуальных вещах вроде погоды. Но если бы разговоры не разрушали романтическую атмосферу, вот что он мог бы нашептать вам на ухо… 18+

1. Он устал

Он, конечно, продержится до финишной линии. Но секс — это кардиотренировка, и в какой-то момент усталость начинает ощущаться. Он хочет дать вам понять, что достаточно силен, чтобы продолжать все это часами, но на самом деле его хватит еще минут на семь.

2. Он вспомнил о неоплаченном счете за квартиру

Наверняка у вас тоже бывали моменты, когда посреди секса вы вспоминали о чем-то очень важном, но это нельзя было сказать вслух, чтобы не испортить момент. А потом оно само забывалось.

3. Ему на секунду стало плохо

Может, скакнул вверх сахар или давление, может, ритм оказался гипнотическим, но на мгновение он выпал из жизни. Но сейчас не тот момент, чтобы об этом упоминать.

4. «Спасибо»

Довольно странно слышать это во время секса. Вы говорите это водителю автобуса или официанту, но не тому, с кем занимаетесь сексом. Это совсем не эротично, даже если сказать с придыханием.

5. Он не помнит, чисты ли простыни

И незачем об этом говорить! Потом тихонько поменяет, пока вы не видите.

6. Он представляет себе всякое

Например, как выглядит секс с точки зрения женщины. Или еще что-то столь же интересное…
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