Голая правда: сексуальные привычки горячих испанок

Соблазнительное фламенко, беспощадная коррида и, конечно же, сиеста — все это сразу напоминает нам о жаркой и страстной Испании. Ни для кого не секрет, что испанцы славятся своей пылкостью и любовью к сексу, об этом мы и решили рассказать в данной статье.

Когда речь заходит об Испании, в сознании сразу же появляются образы красивых темноволосых девушек, молодых людей с вьющимися кудрями и в воздухе начинает пахнуть страстью. Правильно, ведь испанцы всегда славились отсутствием комплексов и отношением к жизни как к развлечению, от которого можно взять все и даже больше. От секса испанцы тоже привыкли брать многое. Мужчин родом из Испании по праву считают самыми страстными любовниками в Европе. А что насчет испанок? О сексуальных привычках жительниц Испании рассказывают эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Европейская эмансипация не обошла стороной и Испанию. В среднем 9 из 10 испанок предпочитают знакомиться первыми, а в настойчивости не уступают мужчинам. Почти каждое свидание с испанкой, при условии, конечно, что мужчина будет очарован ею, а она — им, закончится в постели, ведь жительниц этой страны еще с юношеских лет учат тому, что в сексе нет ничего плохого, а заниматься им можно ради удовольствия. Что и делают испанки. Кстати, на улицах с ними лучше не знакомиться, это не считается уместным и будет расценено как нарушение личных границ.

Залогом хорошего секса всегда являлась прелюдия, не только в ее прямом значении, но и в словесном тоже. Испанцы всегда были остры на язык, благодаря чему создали целую науку, имя которой piropear, — это искусство говорить женщине комплименты и прекрасная возможность для знакомства. В особенности ею владеют старшие поколения, для них это был культ, без которого не обходились ни одна страстная ночь и ни одни зарождающиеся отношения. Тем временем для женщины также являлось искусством уметь принимать эти комплименты и охотно выслушивать. Piropear всегда был лучшим способом дать женщине понять, что она желанна. Этот язык страсти чрезвычайно разнообразен и пленителен, его главная цель — взбудоражить партнершу и внушить нужный настрой обоим. Для соблазнения мужчинам нужно было проявить изобретательность и красноречие.

Например:

Hermosa, atraes tanto que sos como una pared magnetica. — Красотка, в тебе столько привлекательности, ты прямо как магнитная стена.

Desde cuando lo bombones caminan por la calle? — С каких это пор конфетки стали прогуливаться по улицам?

На русском языке эти фразы звучат менее пылко, тем не менее главное — это смысл.

По словам каждого пятого жителя Испании, без пронзительного взгляда глаза в глаза интимные отношения между людьми невозможны, а сами испанцы — короли по части того, что называется «стрельба глазами» — этим жестом высказывают партнерше или подруге признание в своей страсти. В отличие мужчин, которые предпочитают для секса иностранок, испанские женщины отдают предпочтение своим соотечественникам, так как те точно знают толк в искусстве обольщения. Красивые слова, искусный флирт и внимание — вот что нужно, чтобы покорить сердце испанки.

Знакомство и общение для испанцев является целым ритуалом, поэтому следующим шагом на пути к сердцу прекрасной дамы является piropo, что в переводе означает «флирт». Здесь партнеры переходят в более близкую фазу общения, обмениваясь двусмысленными репликами, томными взглядами и легкими касаниями, зарождая друг в друге порыв вожделения и страсти. И вот наступает самый долгожданный этап, для реализации которого было приложено столько сил и остроумия.

Считается, что мужчины и женщины в равной степени обожают заниматься любовью, поэтому испанские женщины не боятся выплеснуть свой внутренний огонь наружу, что делает секс одинаково приятным для обоих партнеров. Они не боятся говорить вслух об этом, что очень помогает половой жизни и ее разнообразию. Испанцы создали целую науку любви, каждой степени которой свойственно свое поведение, а медленное развитие ведет к очень фееричной развязке. Правда, есть и обратная сторона медали такой открытости, в редких случаях она порождает преступления на половой почве. И еще один минус для испанцев: проституция у них пустила корни почти что в каждом квартале, что ведет к растлению молодых девушек, невинность которых очень ценится.

Сразу хочется вспомнить знаменитые бои с быками — корриду. Это зрелище захватывает и показывает истинную мужскую силу. Так же и в любовных утехах большинство мужчин Испании предпочитают жесткий секс, который для них символизирует определенное соревнование, но целью является доставление удовольствия. К жесткому сексу можно относиться по-разному, но он всегда будоражил и придавал половому акту наиболее яркую окраску. Ведь мужчина приходит победить, а женщина обречена быть побежденной.

По результатам исследования, которое координировалось Европейским обществом контрацепции, около 54% испанок занимаются сексом хотя бы один раз в неделю. Испанки очень раскрепощены и могут спокойно разговаривать о сексе и заниматься им. До того, как вступить в отношения с одним партнером, знойная жительница жаркой страны может иметь множество любовников, с каждым из которых будет связана только сексуальными отношениями. При этом прикладывать особые усилия, чтобы добиться расположения испанки, вовсе не нужно: они не привыкли к тому, что мужчины дарят подарки или цветы, они даже не всегда платят за ужин. А еще около тридцати процентов испанских женщин (по результатам опроса компании по производству домашней электроники) считают, что лучший способ взбодриться утром — заняться сексом.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK; кадр из фильма «Легенда Зорро»

Видео: сцена из к/ф «Ноэль»