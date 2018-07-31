Не ври мне. 8 причин, по которым люди начинают изменять

Измена — болезненна, притом не только для обманутого партнера, но и для виновного, который может испытывать стыд, стресс и беспокойство. По данным Института семейных исследований, примерно 16% людей обманывали свою вторую половину, и порой к измене могут подталкивать некоторые факторы, о которых мы расскажем. Самопознание Эксперт Эстер Перель отмечает, что некоторые люди постоянно находятся в поисках себя, пытаясь получить больший опыт и попробовать что-то новое. Конечно, есть способы найти себя, которые не включают предательство любимого человека. Парадоксально, но когда изменщики врут своему партнеру, порой оказывается так, что они впервые не врут себе.

Возраст Старое клише о кризисе среднего возраста существует не просто так. Исследования ученых от 2014 года указывают на то, что риск измены со стороны мужчины растет при приближении его возраста к юбилеям, а именно в 29, 39 и 49 лет.

Скука Опрос 2013 года показал, что около 71% мужчин и 49% женщин шли на неверность из-за скуки. Порядка 30% респондентов высказались, что желали ощутить все прелести начала влюбленности с бабочками в животе. При этом если кому-то скучно в их отношениях, это не обязательно вина партнера. Некоторые люди просто не могут принять рутину супружеской жизни, несмотря на все преимущества, которые она приносит.

Контроль Некоторые изменщики списывают свою неверность на высокое половое влечение, чтобы объяснить собственные действия. Фактически, 46% мужчин и 19% женщин пытались использовать в качестве оправдания измены неспособность контролировать свои порывы.

Чувства Опросы показывают, что часто измена связана с тем, что человек разлюбил своего партнера, но не может его бросить. Мужья нередко оправдывали неверность тем, что жена перестала соглашаться на секс. Из беседы таких пар с психологом становилось ясно, что супруги давно не являются любовниками, но остаются вместе ради своего ребенка.

Месть Исследования показывают, что нередко люди идут на измену с целью мести своему партнеру за неверность, надеясь таким образом «сравнять счет». В частности, в ходе опроса в «ответной измене» признались 9% мужчин и 11% женщин.

Эгоизм Прежде всего, важно помнить, что никто не может сделать что-либо, чтобы не быть обманутым, потому что это личное решение изменщика. И это часто не имеет никакого отношения к пострадавшему партнеру, просто неверная сторона думает о собственном удовольствии, но игнорирует потребности второй половины.

Быт Даже если человек все еще влюблен в своего партнера, бытовые дела, дети и привычка могут оказывать давление, особенно в совокупности с постоянной занятостью. Очевидно, что простым способом получить разнообразие станет измена, но вместо этого можно попробовать что-то новое со второй половиной, например, пойти на свидание или создать романтическую атмосферу.]]>