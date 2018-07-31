Костромичка едва не подавилась кольцом в самый интимный момент

Костромичка едва не оказалась в больнице после романтического ужина, узнал KOSTROMA.TODAY. Необычную историю женщина рассказала «Народной газете».

Как выяснилось, в один прекрасный день молодой человек позвал девушку в дорогой ресторан. Она потратила много времени на выбор одежды, макияж и прическу, поэтому предстала перед любимым в самом роскошном виде.

Пара устроилась за столиком, молодой человек поднял тост за любимую. Девушка залпом сделала глоток и поняла, что ей нечем дышать — чем-то подавилась. Кашляла и даже хрипела костромичка довольно долго. А когда пришла в себя — выяснилось, что подавилась она кольцом.

Оказалось, что романтичный юноша насмотрелся иностранных мелодрам, и решил воспользоваться их нестандартным способом предложения руки и сердца — незаметно положил в бокал помолвочное кольцо.

Девушка такого подхода не оценила — очень долго ругала своего избранника, говорила, что после таких экспериментов он легко мог не начать с ней новую жизнь, а проводить в последний путь. И вообще — кольцо она вполне могла проглотить: и что тогда?

Впрочем, немного успокоившись, костромичка все-таки оценила всю красоту поступка и сказала: «Да». Но, судя по всему, ей не стоит ничего пить залпом в присутствии избранника — мало ли что он еще решит ей подарить.