Ещё
Костромичка едва не подавилась кольцом в самый интимный момент
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костромичка едва не подавилась кольцом в самый интимный момент 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка едва не оказалась в больнице после романтического ужина, узнал KOSTROMA.TODAY. Необычную историю женщина рассказала «Народной газете».
Как выяснилось, в один прекрасный день молодой человек позвал девушку в дорогой ресторан. Она потратила много времени на выбор одежды, макияж и прическу, поэтому предстала перед любимым в самом роскошном виде.
Пара устроилась за столиком, молодой человек поднял тост за любимую. Девушка залпом сделала глоток и поняла, что ей нечем дышать — чем-то подавилась. Кашляла и даже хрипела костромичка довольно долго. А когда пришла в себя — выяснилось, что подавилась она кольцом.
Оказалось, что романтичный юноша насмотрелся иностранных мелодрам, и решил воспользоваться их нестандартным способом предложения руки и сердца — незаметно положил в бокал помолвочное кольцо.
Девушка такого подхода не оценила — очень долго ругала своего избранника, говорила, что после таких экспериментов он легко мог не начать с ней новую жизнь, а проводить в последний путь. И вообще — кольцо она вполне могла проглотить: и что тогда?
Впрочем, немного успокоившись, костромичка все-таки оценила всю красоту поступка и сказала: «Да». Но, судя по всему, ей не стоит ничего пить залпом в присутствии избранника — мало ли что он еще решит ей подарить.
Kostroma.Today: последние новости
Костромской сыр теперь можно будет делать только в Костроме Новая сыроварня: Кострома накормит Москву своим сыром? Костромичей призывают провериться на туберкулез: есть кого опасаться?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри17
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Некрасивые жены звездных красавцев3
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае13
Пугающие изъяны во внешности супермоделей
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:33
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение